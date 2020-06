Ghost Recon Breakpoint : les coéquipiers IA seront ajoutés le mois prochain

Annoncés par Ubisoft début mai, les coéquipiers IA seront ajoutés à Ghost Recon Breakpoint mi-juillet par l’intermédiaire de la mise à jour 2.1.0.

Le deuxième Raid en approche ?

En plus d’inclure cette fonctionnalité très attendue par les joueurs et les joueuses, le patch du mois prochain apportera « des correctifs de bugs, des améliorations pour le Gunsmith, une mise à jour du mode PvP et bien plus encore ! » En attendant d’en savoir plus, rappelons que le deuxième Raid devrait arriver cet été.

Ghost Recon Breakpoint est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia.