Ghost Recon Breakpoint : les coéquipiers IA arriveront cet été

Plus d’un mois après le lancement de l’épisode 2 et le déploiement de l’Expérience Ghost, Ghost Recon Breakpoint donne enfin des nouvelles d’une fonctionnalité absente au lancement du titre et très demandée par les joueurs : les coéquipiers IA. Selon le site officiel du TPS, ces derniers devraient arriver cet été.

Le prochain Raid prévu également cet été

En plus de se consacrer à la correction des bugs en jeu et d’analyser les nombreux retours de la communauté, Ubisoft prévoit également de lancer le deuxième Raid, initialement prévu pendant l’épisode 2, cet été. En parallèle de ce travail déjà colossal, les développeurs planchent sur l’épisode 3 de l’An 1 qui ajoutera un arc narratif et une classe inédite.

Ghost Recon Breakpoint est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia.