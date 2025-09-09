Ghost of Yotei : Le report de GTA 6 a été une grande source de soulagement chez Sucker Punch, qui a bien fêté ça
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Lorsque que l’on pensait encore que GTA 6 pourrait sortir avant la fin de l’année 2025, toute l’industrie retenait son souffle. Personne ne voulait sortir en même temps que le jeu de Rockstar, même pas lorsque l’on est un PlayStation Studios. Sucker Punch était pourtant prêt à sortir Ghost of Yotei durant cette période, mais la crainte de voir GTA 6 être dans les parages était très forte. Heureusement pour le studio, le jeu de Rockstar a été repoussé fin mai 2026, et chez Sucker Punch, les bouteilles de champagnes sont sorties suite à cette annonce.
Un jour de fête au sein du studio
Nate Fox, co-directeur créatif sur Ghost of Yotei, a partagé son soulagement lors d’une interview chez MinnMax, où il a répondu à des centaines d’autres questions. Lorsqu’il lui est demandé si Sucker Punch avait débouché le champagne lors de l’annonce du report de GTA 6, Nate Fox répond avec humour :
« Nous en avons encore la gueule de bois. Une gueule de bois de plusieurs mois. C’était une excellente journée. »
Et on ne peut qu’imaginer à quel point l’équipe a été soulagée de voir le mastodonte qu’est GTA 6 esquiver la fin d’année, laissant ainsi à Ghost of Yotei plus de place pour respirer et faire parler de lui. Dans cette interview, Fox révèle également quelques détails plus ou moins importants sur Ghost of Yotei, à savoir :
- Il ne confirme pas qu’Atsu sera le seul personnage jouable du jeu
- Le loup ne sera pas jouable
- Atsu n’est pas reliée à Jin, et n’a même jamais entendu parler de lui
- Les deux fins de Ghost of Tsushima sont valides, le jeu se déroulant 300 ans après
- Il faudra débloquer les armes avant de pouvoir les utiliser
- Il y a davantage de types de mini-jeux, et moins d’itération de chacun d’entre eux (moins de coupes de bambous que dans Tsushima par exemple)
Ghost of Yotei sortira en exclusivité sur PS5 le 2 octobre prochain.
