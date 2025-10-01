Ghost of Yotei : le patch day one apporte de nombreuses améliorations, voici le détail

Des améliorations graphiques et techniques

L’exclusivité PlayStation 5 bénéficiera d’une mise à jour day one particulièrement fournie. Le patch version 1.006 apporte pas moins de 79 améliorations touchant aussi bien les performances que le gameplay, l’animation, l’environnement ou encore l’interface utilisateur. Grâce au média américain IGN, nous avons le patch note complet de cette mise à jour.

Parmi les changements notables nous avons :

Optimisation des rendus environnementaux pour des mondes encore plus vivants.

Ray tracing retravaillé pour un éclairage plus cohérent.

Photomode plus stable, avec correction de bugs et fluidité améliorée.

Effets météo et textures dans les montagnes, grottes et zones enneigées revus à la hausse.

Le studio apporte également des ajustements de gameplay et des corrections de bugs concernant :

Des crash rares liés aux sauvegardes ou à des sessions prolongées.

Des soucis d’IA, de caméra et de transitions pendant les interrogatoires ou les duels.

Des corrections d’animations lors des interactions avec les animaux ou pendant les cutscenes.

Des ajustements d’équilibrage sur les armes, charmes, capacités en combat ou en infiltration, notamment en difficulté Létale.

La possibilité d’utiliser le Photomode dans certains camps via R1.

Des changements dans l’économie et la collecte de ressources, notamment les métaux communs.

L’interdiction de décapiter les cibles de primes, pour coller au ton plus narratif de certains arcs.

En parallèle, le patch apporte aussi un grand nombre d’améliorations côté interface et confort de jeu : meilleure lisibilité des menus, correction de textes qui se chevauchaient ou dépassaient en mode texte large, refonte de certains marqueurs et icônes pour plus de clarté… On note également plusieurs correctifs dans les mini-jeux, des ajustements de progression dans certaines missions qui pouvaient bloquer, ainsi qu’une amélioration du comportement des PNJ et des ennemis dans le monde ouvert.

Ghost of Yotei sortira en exclusivité sur PS5 le 2 octobre prochain. Pour en savoir plus, vous pouvez aussi consulter notre test complet.