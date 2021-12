Genshin Impact : La version 2.4 sera présentée ce dimanche à 13 heures

En temps normal, on aurait du découvrir la version 2.4 de Genshin Impact dès aujourd’hui, puisque les streams de présentation de nouvelle version ont souvent lieu une dizaine de jours avant l’arrivée de la mise à jour, un vendredi. Mais réveillon de Noël oblige, le tout est décalé de quelques jours, et la présentation de la version 2.4 attendra le 26 décembre.

Un cadeau de Noël un peu en retard

Annonce du programme spécial de la version 2.4 📢 Un programme spécial sur la nouvelle version de #GenshinImpact sera diffusé :

– 26 décembre 2021 à 13 h 00 (UTC +1) sur Twitch

– 26 décembre 2021 à 17 h 00 (UTC +1) sur YouTube

C’est donc dimanche que l’on pourra découvrir les nouveautés à venir dans la version 2.4 de Genshin Impact, avec un stream de présentation qui sera diffusé sur Twitch à 13 heures.

On devrait notamment y découvrir un peu plus en détails les personnages de Yun Jin et de Shenhe, déjà teasés par miHoYo, et l’image du tweet ci-dessus semble nous ramener à Liyue, probablement pour le festival des lanternes, étant donné que le nouvel an chinois est dans quelques semaines.

Vous pourrez évidemment retrouver un résumé de toutes les annonces directement sur notre site une fois que le stream sera terminé, et n’oubliez pas, des codes pour des primo-gemmes seront distribués, avec une validité de 24 heures.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android.