Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.1 (Nefer, mode Paradisia milliastral…)

Réunion de Fatui

Cette nouvelle mise à jour de Genshin Impact va nous permettre de continuer notre quête d’Archon au sein de Nod-Krai (divisée en deux actes), toujours en mettant largement en avant Columbina, qui n’est pas en très bonne posture ici. Mais on peut aussi voir que Varka sera de la partie, même s’il faudra attendre encore un peu avant qu’il ne soit jouable. Tout ce beau monde va se réunir, avec même quelques autres membres des Fatui dans le lot, montrant ainsi que l’histoire principale du jeu accélère enfin.

On y découvrira aussi l’histoire de Nefer, qui nous éloignera de Nod-Krai durant un temps, afin de retourner dans le désert de Sumeru le temps d’une quête. On débloquera aussi des petits dialogues qui mettent en avant les talents d’enquêtrice du personnage, avec des indices que l’on pourra échanger contre des récompenses.

Les bannières de la version 6.1

Nefer sera le seul personnage inédit de cette version 6.1 de Genshin Impact. Elle maniera un Catalyseur et sera de type Dendro, et se battra principalement avec des grands coups de pied. Sa compétence lui permet d’effectuer un petit dash en avant pour infliger des dégâts Dendro, et son attaque chargée va alors devenir plus puissante grâce à des ombres qui vont l’accompagner.

Nefer sera disponible durant la première bannière de la mise à jour, et c’est Furina qui l’accompagnera. Pour la deuxième bannière, Arlecchino sera de retour, au même titre que Zhongli.

Les événements de la version 6.1

Même si l’on aura un nouveau boss à découvrir dans la nouvelle région, l’événement principal de cette version 6.1 ne sera donc pas à Nod-Krai, mais bien à Sumeru. C’est là-bas que l’on partagera quelques activités avec d’anciens visages bien connus, comme un mini-jeu typer « runner » où il faudra aider des mascottes en peluche à arriver d’un point A à un point B.

On y retrouvera également un événement qui fera travailler vos méninges avec des puzzles à résoudre, tandis qu’un autre vous fera combattre dans des affrontements en deux rounds avec des objectifs bien précis à réaliser. Effectuer tout cela vous donnera accès à des tas de récompenses, dont un exemplaire de Collei.

On prend ensuite la direction de Natlan avec un événement qui prendra la forme d’un jeu de rythme, à effectuer en multijoueur. Un autre vous présentera des séries de défis à effectuer en compagnie de différents Sauriens.

Et enfin, HoYoverse a beaucoup insisté sur le mode « Paradisia milliastral », son « Roblox maison » dans lequel vous pourrez créer votre avatar et vos propres jeux. On a eu droit à quelques détails sur ce mode permanent, comme sur l’obtention des nombreux, nombreux, nombreux costumes qui seront proposés pour notre avatar.

S’il sera possible d’en crafter, les plus rares seront évidemment bloqués derrières des paiements, notamment via un nouveau Battle Pass (qui vous permettra d’avoir une petite économie sur celui déjà existant).

Les codes primo-gemmes

Voici les codes primo-gammes qui ont été partagés durant le live de présentation de la mise à jour. Ils ne sont valables que quelques heures :

Nefer1022Ashru

LunaII1022

MiliastraWonderland

Quand sortira la version 6.1 de Genshin Impact ?

La version 6.1 de Genshin Impact sera disponible dès le mercredi 22 octobre aux alentours de 4 heures du matin. Une maintenance aura lieu quelques heures auparavant, et vous recevrez des primo-gemmes en compensation.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu pour en savoir plus.