Genshin Impact présentera finalement sa version 4.2 le 3 novembre suite à un report

Un retard à venir pour la version 4.2 ?

On sait maintenant quand le live de la version 4.2 aura vraiment lieu, et ce sera pour ce vendredi 3 novembre à 13h10 précisément, sur Twitch. Un live qui, on le rappelle, devrait présenter les personnages de Furina et Charlotte, tout en révélant la suite (et fin ?) des quêtes d’Archon importantes pour l’intrigue de Fontaine. PlayStation n’avait malheureusement pas pensé à déprogrammé l’un de ses tweets vendredi dernier, ce qui nous a laissé entrevoir quelques images de cette version 4.2, dont cette image de Furina que vous pouvez voir en tête de cet article.

On ignore si ce retard dans la diffusion de ce live va aussi entraîner un retard sur la sortie de la version 4.2, ce qui est déjà arrivé par le passé avec la version 2.7 (dans d’autres circonstances). Si la date ne bouge, cette version 4.2 devrait en toute logique sortir ce mercredi 8 novembre.

Annonce du programme spécial de la 4.2 (après ajustement) Le programme spécial de la 4.2 « Mascarade des coupables » sera diffusé le 3 novembre à 13 h 10 (UTC+1).

Vous pourrez obtenir des récompenses avec les codes d'échange. Diffusion :https://t.co/W7JxbU8Cvq#GenshinImpact pic.twitter.com/abSATdd1Um — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) October 31, 2023

