Genshin Impact organisera son premier festival d’été à Paris du 1er au 2 juillet prochain

Fêtez l’été avec la communauté Genshin Impact à Paris

Le Festival d’été de Genshin Impact est un événement qui a lieu à la fois en ligne et dans certaines villes, que sont Paris, New-York et Berlin. Du 1er au 2 juillet prochain, vous pourrez ainsi retrouver une convention spéciale autour du jeu à l’Esplanade de la Bibliothèque François-Mitterand, Quai François Mauriac, Paris 13e, avec une zone thématique aménagée aux couleurs du jeu pour l’occasion. On y retrouvera une scène et plein d’expériences à découvrir sur place on y retrouvera du cosplay, un photobooth, des menus spéciaux thématiques et des tas de produits dérivés.

En ligne, vous pouvez aussi vous rendre sur le site de l’événement pour tenter votre chance sur la Roue de la fortune, qui permet d’obtenir des cadeaux in-game comme des Moras, des primo-gemmes et bien d’autres choses.

