Genshin Impact : La version 2.7 arrivera finalement le 31 mai

Pour la première fois de son histoire, Genshin Impact a accusé un retard dans la mise en place de l’une de ses mises à jour, suite à la situation sanitaire qui impose des confinements très stricts en Chine. Et si pendant ce temps là, la version 2.8 se dessinait à l’horizon grâce au personnage de Shikanoin Heizou, les fans du jeu attendaient impatiemment de savoir quand cette version 2.7 serait disponible. On a aujourd’hui la réponse.

Des dates pour la 2.7 et la 2.8

Le site officiel du jeu nous apprend ainsi que la version 2.7 de Genshin Impact sera disponible dès le 31 mai prochain, suite à une maintenance qui devrait durer quelques heures, très tôt dans la journée.

Cette version sera donc l’occasion d’accueillir Yelan et Shinobu, les deux nouveaux personnages de cette mise à jour, tandis que l’on apprend que la Sérénithéière sera enfin de retour après des semaines d’absence. On imagine que tout le contenu de la mise à jour sera montré très prochainement via un livestream de présentation, sauf si les conditions sanitaires ne le permettent pas.

De plus, on apprend que cette version 2.7 aura une durée de vie traditionnelle, et va donc s’étaler sur 6 semaines, malgré son retard. Ce qui veut dire que la mise à jour 2.8 arrivera quant à elle le 13 juillet prochain.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android.