Genshin Impact : Un tout nouveau personnage dévoilé, Shikanoin Heizou

La version 2.7 de Genshin Impact aurait dû arriver cette semaine, mais la communauté va devoir prendre son mal en patience pendant encore quelques jours, étant donné que le studio vit une situation compliqué à cause de confinements très stricts à Hong Kong. Mais puisque c’est surtout la question des doublages qui semble bloquer miHoYo, le studio continue à communiquer plus ou moins normalement sur le reste du contenu à venir pour le jeu, et nous dévoile aujourd’hui un personnage inédit.

Le Sherlock d’Inazuma

Shikanoin Heizou ‧ Harmonie analytique

Détective de la Commission administrative À première vue, Heizou ressemble à un jeune homme banal, mais il est en réalité le numéro un incontesté des détectives de la Commission administrative.#GenshinImpact pic.twitter.com/pO1KCMZlzy — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) May 16, 2022

On découvre donc Shikanoin Heizou, dont le nom n’est peut-être pas inconnu pour tout le monde, étant donné qu’il est mentionné dans plusieurs documents et fichiers audios d’autres personnages déjà présents dans le jeu.

Membre de la commission administrative, ce personnage est visiblement un enquêteur hors-pair, que Kamisato Ayato décrit de la manière suivante : « Le doushin Shikanoin est ingénieux et perspicace. Bien qu’anticonformiste et imprévisible, il fait preuve d’un talent naturel. »

On sait pour le moment qu’il s’agira d’un personnage Anemo, et à la vue du timing de cette annonce, on ne serait pas surpris d’apprendre qu’il s’agit là d’un personnage prévu pour la version 2.8 du jeu, étant donné que Yelan et Shinobu seront les stars de la version 2.7. On ignore encore à quelle date cette version pourrait arriver, suite au retard de la mise à jour 2.7.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.