Genshin Impact : Yelan et Shinobu prennent la pose et teasent la version 2.7

La version 2.6 de Genshin Impact arrive cette semaine, mais comme on en a désormais l’habitude, on a déjà droit à un aperçu de la mise à jour suivante qui arrivera dans six semaines, grâce à de premiers visuels pour les nouveaux personnages qui apparaitront avec l’update. Et pour la version 2.7, c’est visiblement Yelan et Shinobu qui seront les stars de cette mise à jour, deux personnages que l’on connait encore peu, voire pas du tout.

Les personnages de la version 2.7

« Vous cherchez Yelan ? Je vous suggère de la considérer comme une personne ordinaire. » — Yanfei ◆ Yelan

◆ Orchidée de la vallée

◆ Une mystérieuse personne qui prétend travailler pour le Bureau des affaires civiles.

◆ Hydro

◆ Umbrabilis Orchis

La présence de Yelan n’est pas vraiment une surprise puisqu’elle avait été l’objet de nombreux leaks, mais on peut au moins découvrir son artwork officiel ici, avec la confirmation qu’il s’agira d’un personnage 5 étoiles Hydro, en provenance de Liyue.

Kuki Shinobu sera quant à elle un personnage Electro (de toute vraisemblance 4 étoiles), qui aura droit à un design ninja qui la fait ressortir du lot des personnages habituels du jeu. Elle fait partie du clan d’Aratki Itto et vient donc d’Inazuma.

Ces deux personnages seront donc disponibles dans le courant de la version 2.7 du jeu qui arrivera dans les prochaines semaines.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.