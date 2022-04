Genshin Impact : La version 2.7 est repoussée à une date ultérieure

Depuis sa sortie, Genshin Impact est une machine bien millimétrée, avec des mises à jour qui sortent toutes les 6 semaines, sans jamais accuser un seul retard. Pourtant, les fans craignaient depuis quelques jours que la version 2.7 soit reportée, et l’absence de stream de présentation de cette version, qui aurait logiquement dû arriver aujourd’hui si le calendrier n’avait pas bougé, n’a fait que renfoncer ce sentiment. C’est désormais confirmé par un simple message sur les réseaux sociaux du jeu.

La situation sanitaire probablement en cause

Avis de report de la mise à jour de la version 2.7 Pour des raisons liées à l'avancement du projet, la mise à jour de la version 2.7 sera reportée.

Nous vous communiquerons la date de la mise à jour et des compensations par le biais d'annonces ultérieures. pic.twitter.com/wjnnnZQqBi — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) April 29, 2022

On nous apprend donc que la mise à jour 2.7 de Genshin Impact est décalée à une date ultérieure, sans que l’on en sache plus pour le moment sur une nouvelle date. On nous promet aussi des compensations in-game pour ce retard inhabituel.

Si le studio n’évoque pas les raisons de ce report, elles sont faciles à deviner. Etant donné que la branche principale de miHoYo est située à Shanghai, elle doit faire face à la terrible situation sanitaire qui a lieu là-bas en ce moment, avec des confinements très stricts qui bouleversent la vie sur place. Le travail du studio et la santé des employés sont donc fortement impacté par tout cela.

On souhaite donc bon courage à toutes les personnes présentes sur place.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.