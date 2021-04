La version 1.5 de Genshin Impact apporte son lot de nouveautés, mais parmi elles, on note l’arrivée d’un système de housing, nommé Sérénithéière. Cette théière quelque peu spéciale vous permet de vous transporter dans un autre monde pour y construire votre propre domaine. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le système de la Sérénithéière dans Genshin Impact.

Comment débloquer la Sérénithéière ?

Tout d’abord, pour avoir accès à ce nouveau système, vous devrez accomplir la quête « La théière de vos rêves – 1 », qui vous demandera d’aller voir Madame Ping au port de Liyue.

Cette dernière vous offrira un cadeau mais vous demandera auparavant de réunir plusieurs objets, et ce en compagnie de Yanfei. La quête n’est en rien difficile et vous demande simplement d’assister à plusieurs scènes avant de la terminer, et d’avoir accès à la Sérénithéière.

Accéder à la Sérénithéière

Une fois débloquée, rendez vous dans votre inventaire, dans le rayon des Gadgets, puis sélectionnez la Sérénithéière pour y accéder. Vous servez alors transporté dans un autre monde, dans lequel vous devrez tout d’abord choisir votre biome préféré. Vous pourrez le changer plus tard, en montant le niveau d’affinité de ce système.

Une fois dans ce nouveau monde, allez voir l’étrange oiseau qui se tient près de la maison. Ce dernier, nommé Taby, vous expliquera tout ce qu’il y a savoir sur ce nouveau système.

Comment changer de configuration et de biome ?

Pour cela, vous devrez attendre un peu. Il faudra en effet atteindre le niveau 8 de confiance pour débloquer l’accès à un nouveau décor pour votre domaine, et le niveau 10 pour en débloquer un troisième. Choisissez donc bien !

A quoi sert le Niveau de confiance ?

Le niveau de confiance fonctionne quelque peu de la même façon que le niveau d’aventure. Vous devrez ici remplir certains objectifs pour gagner des niveaux et chaque palier vous offrira des récompenses, comme des plans de construction et des primo-gemmes. C’est aussi en augmentant ce niveau que vous pourrez avoir accès à certains service de Taby.

Comment fabriquer des objets ?

Pour fabriquer des objets, il faut tout d’abord obtenir des plans. Ces plans s’obtiennent soit chez des marchands, soit en récompenses de Niveau de confiance, soit dans la boutique de Taby.

Une fois ces plans en poches, vous devez les activer, comme les recettes de cuisines. Rendez vous donc dans votre inventaire pour les sélectionner. Allez ensuite voir Taby pour fabriquer des décorations, qui vous demanderont plusieurs matériaux.

Il faudra ensuite un peu de temps pour que ces objets soient fabriqués, mais vous pouvez accélérer leur fabrication à l’aide des Fioles d’accélération mystique.

A quoi servent les Pièces du royaume ?

Cette monnaie est unique au sein de la Sérénithéière et vous permet notamment d’acheter de nouveaux plans et de nouvelles choses dans la boutique de Taby. Vous en récolterez au fur et à mesure que le temps passe, selon la progression de votre domaine. Plus vous placerez de choses à l’intérieur de celui-ci, plus il vous donnera accès à ces pièces.

Quand apparait l’esprit itinérant ?

En plus de Taby, vous pourrez avoir accès à un autre marchand durant une certaine période, qui vous donnera accès à une boutique spéciale. Cet esprit itinérant apparaitra du vendredi à 4h du matin au lundi suivant à 4h du matin. Vous aurez donc tout le week-end pour visiter sa boutique.

Comment accéder à la Sérénithéière d’autres personnes ?

Pour accéder à la Sérénithéière de vos amis, il faut attendre que ceux-ci débloquent bien entendu cette fonctionnalité, puis il faut vous rendre dans le menu des Amis, accéder aux informations de l’ami en question et envoyer une demande de visite de Sérénithéière. Sachez qu’un ami peut aider à augmenter la vitesse du processus de création d’objets jusqu’à 4 heures.

Est-il possible de placer les autres personnages que l’on possède dans la Sérénithéière ?

Pour le moment, cette fonctionnalité n’est pas possible, même si on a pu le croire lors de la vidéo de présentation de ce nouveau mode. Cependant, miHoYo travaille bien sur cette fonctionnalité, et une future mise à jour qui n’est pas encore connue viendra peut-être ajouter cet élément.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.