Game Awards : Voici les 5 jeux en lice pour la récompense 100% votée par le public

Une sélection qui pourra interroger

Vous n’êtes sans doute pas sans savoir que vous pouvez voter dans chaque catégorie des Game Awards, mais dans la plupart des cas, le vote du public n’est pas le seul à être déterminant, puisque le jury vote également de son côté. Sauf dans le cas de la catégorie « Player’s Voice », qui est quant à elle uniquement décidée par le public. Après deux rounds de votes, 5 jeux ont été nommés et sont maintenant en lice pour obtenir ce prix, à savoir :

Si personne ne se demandera pourquoi Clair Obscur: Expedition 33 et Hollow Knight Silksong sont présents, les autres pourront interroger. Dispatch a tout d’abord eu le fervent soutien du public dans la mesure où le jeu a globalement été snobé dans les autres catégories. La presse n’a pourtant pas boudé le jeu et n’a eu que d’éloges pour lui, mais le processus de votes pour déterminer les candidats dans chaque catégorie aux Game Awards s’est terminé alors que le jeu narratif n’avait pas encore sorti tous ses épisodes, ce qui explique pourquoi il n’a pas été très mis en avant.

C’est donc une revanche pour le jeu d’AdHoc, tandis que pour Genshin Impact et Wuthering Waves, l’histoire se répète. Les gachas peuvent mobiliser très facilement une large communauté, qui espère voir leur jeu préféré gagner afin que les studios se montrent généreux en offrant des récompenses in-game (alors que ces derniers n’ont rien promis). C’est donc sans surprise que ces deux-là soient mis en avant ici.

Vous pouvez voter jusqu’au 11 décembre à 3 heures du matin pour élire votre jeu favori parmi cette liste.