Fortnite : C’est officiel, les personnages du manga Jujutsu Kaisen débarquent dans le jeu

Brisez la malédiction pour viser le top 1

Un timing idéal pour cette collaboration, puisque la saison 2 de l’anime Jujutsu Kaisen vient de débuter sa diffusion, avec l’adaptation d’un arc très attendu du manga qui arrive prochainement.

Le quatuor principal est au rendez-vous puisque Yuji, Megumi, Nobara et leur mentor Gojo vont prochainement intégrer le casting de Fortnite via de nouveaux skins, bientôt disponibles dans la boutique du jeu. On a ici un premier aperçu de leur look in-game.

Et si vous aimez Jujutsu Kaisen mais que le titre d’Epic Games ne vous attire absolument, notez que le manga va aussi avoir droit à son propre jeu très prochainement avec Jujutsu Kaisen: Cursed Clash.

