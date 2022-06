Fortnite Chapitre 3 : Lieux, cosmétiques, gameplay et personnages, toutes les nouveautés du lancement de la Saison 3 (MAJ v21.00)

Si vous étiez en ligne hier soir, vous avez pu découvrir l’incroyable événement de ce samedi 4 juin à 22h intitulé « Impact » et dans lequel le destin du Point Zéro a pris un autre tournant. Après un temps mort de maintenance qui a duré plus de 12h, le jeu est enfin prêt à accueillir à nouveau ses joueurs sur son île métamorphosée. En effet, les développeurs ont enfin déployé le patch de la mise à jour v21.00, marquant le début de la Saison 3 de Fortnite Chapitre 3 nommée Relax.

A chaque nouvelle saison, une grosse mise à jour apportant des tonnes de nouveaux contenus est déployée. Nouvelles tenues, nouveaux lieux, nouvelles armes, revêtements et nouvelles quêtes vous attendent donc afin de grimper les niveaux du Passe de Combat.

Après vous avoir fait découvrir ce matin même les trailers de présentation et du passe de combat ainsi qu’avoir découvert la nouvelle carte de l’île, il est temps de faire le tour de toutes les nouveautés que nous réservent cette nouvelle saison estivale puisque les serveurs ont désormais rouverts. A noter que la Saison 3 du Chapitre 3 sera disponible jusqu’au 17 septembre prochain soit un peu plus de 3 mois.

Une saison placée sous le signe de la relaxation

Yolo. Autrement dit, on a qu’une vie, alors autant en profiter ! C’est le crédo de cette toute nouvelle saison de Fortnite, qui vous offre tout ce qu’il vous faut pour passer un été serein, après un affrontement des plus dantesques. Pour faire la fête, vous attendent discothèque souterraine ou encore gigantesque montagne russe à bulles sur rails. Mais attention à ne pas briser la garde car d’autres dangers rodent au loin.

De tout nouveaux lieux transformés

L’arrivée d’une nouvelle saison veut forcément dire changements sur la carte. Cette saison ne fait pas exception avec plusieurs modifications majeures.

A l’Ouest de la carte, toute l’île s’est transformée pour se teinter d’une couleur violette et d’une atmosphère surréaliste. Champignons géants, geysers et autres grottes, ou encore Arbre de Réalité (à visiter autant à l’extérieur qu’à l’intérieur) pour découvrir tous les secrets vous attendent.

Au Nord-Ouest, la Caverne s’est métamorphosée en discothèque géante avec piste de danse et bon son afin de profiter de fêtes endiablées. A son sommet, une énorme montagne russe à tête de nounours vous attend pour vous défier entre amis sur des descentes sur rails, grâce aux bulles mobiles qui font leur retour cette saison, appelée le Bulmobilator. Attention à l’impact et gare aux sorties de route. Les bulles sont sur batteries limitées et peuvent désormais flotter sur l’eau.

Un peu plus au Sud se trouve Loot Lake, lui aussi transformé par la disparition de l’Impacteur. Au fin fond de l’eau se trouve le Point Zéro, désormais exposé et donc fragile.

Enfin, même si le volcan est toujours présent, il faut avouer que le nouveau style très coloré de la statue de La Fondation à l’Est possède un certain charme. D’anciens lieux comme La Grande Chaise, Dusty Depot et Le Requin font un retour discret sur l’île. Pour une vue d’ensemble, n’hésitez pas à jeter un œil à notre article vous dévoilant la carte de l’île cette saison.

DUSTY DEPOT, SHARK AND THE CHAIR GOT A SMALL COMEBACK!! pic.twitter.com/baqbGyEPeQ — FortTory – Fortnite leaks & news (@FortTory) June 5, 2022

Une toute nouvelle île d’attente et un nouveau lobby

Vous le savez, avant de rentrer dans une partie, vous devez patienter jusqu’à la fin du matchmaking sur une île à distance de la réelle île des combats. Cette saison, cette île fait peau neuve avec une toute nouvelle disposition « été » façon piscine de camping (crédits : @Zatheo sur Twitter).

On retrouve également un tout nouveau fond d’écran pour le lobby, c’est à dire le salon où vous arrivez quand vous lancez le jeu et que vous retrouvez tous les menus avant de lancer une partie.

De toutes nouvelles quêtes vous attendent

Dès votre arrivée sur l’île vous attendent les fameuses quêtes de Saison. Toujours découpées en plusieurs étapes tout au long de la saison, elles rythmeront l’histoire de ce nouvel épisode. Comme d’habitude, sachez qu’un guide est en élaboration pour vous aider dans la réalisation de ces quêtes. Un guide dédié est actuellement en préparation.

A noter que la saison regorge également de quêtes quotidiennes, mais aussi de quêtes pour débloquer un certain Indiana Jones et qui débuteront dans un peu plus d’un mois.

Un point sur le Passe de Combat

Bien que l’on ait pu voir un aperçu du Passe de Combat pendant le temps mort précédent la maintenance, il est grand temps de faire le point sur les personnages et objets que nous pourrons débloquer tout au fil de nos étoiles récoltées. Pour rappel, 5 étoiles de combat seront débloquées par palier atteint. 100 paliers au total avec au final, une surprise de taille.

Voici les paliers majeurs débloquant les personnages du Passe de Combat :

Page 1 : Evie et Micmac (skin à personnaliser grâce à des quêtes et jetons de Bricbroc).

Page 3 : Adira.

Page 5 : Arpenteur de tempête.

Page 6 : Malik.

Page 8 : Sabina.

Page 10 : Dark Vador.

Puis Indiana Jones dans plusieurs semaines.

Bienvenue dans Farmville

Qui l’eut cru ? De la gestion de plantations dans Fortnite. Cette saison, vous pouvez planter des graines de l’Arbre de Réalité afin de faire pousser des arbustes et récolter du butin. L’arbre grossira de parties en parties toujours au même endroit. Mais pour cela, il vous faudra le désherber régulièrement jusqu’à atteindre un palier Mythique. Lorsque l’arbre se flétrit, il vous suffira de ramasser la graine laissée à sa place pour replanter un arbuste.

De nouvelles armes

Faites place à 3 nouvelles armes dès le lancement de la saison avec le Fusil d’Assaut Hammer, ou encore le Fusil à Pompe deux coups ainsi que le Fusil de Tireur d’Elite, qui inaugure une toute nouvelle catégorie d’armes à feu.

Le reste en bref

D’autres nouveautés ou éléments de gameplay sont également à noter :

La possibilité de monter sur des loups et sangliers pour aller plus vite.

pour aller plus vite. Le retour des couronnes royales après plusieurs victoires.

après plusieurs victoires. Les tornades sont de retour.

sont de retour. La tempête fait toujours plus de dégâts à cause du Mal de la tempête : plus vous restez dedans dans une partie, plus elle vous infligera de dégâts.

fait toujours plus de dégâts à cause du : plus vous restez dedans dans une partie, plus elle vous infligera de dégâts. Le Bloc serait apparemment de retour dans la Saison pour personnaliser des bâtiments grâce aux joueurs et joueuses.

serait apparemment de retour dans la Saison pour personnaliser des bâtiments grâce aux joueurs et joueuses. A noter que si vous vous connectez à Fortnite via le Xbox Cloud Gaming jusqu’au 21 juin 5h59, vous recevrez la piochea Dagues irisées en cadeau.

Il est grand temps de se lancer dans cette nouvelle saison Relax. N’oubliez pas de jeter un œil à notre guide ultra complet disponible prochainement pour cette Saison 3 du Chapitre 3 de Fortnite. Restez connectés pour découvrir les toutes dernières actualités et pensez à utiliser le code créateur ACTUGAMING pour vos achats en boutique ou pour le passe de combat. Merci à vous pour votre soutien ! Découvrez également plus d’informations sur cette saison sur le site officiel du jeu.