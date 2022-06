Fortnite Chapitre 3 Saison 3 : voici le trailer cinématique de la nouvelle saison du Battle-Royale

Nous sommes dimanche et aujourd’hui s’ouvre une toute nouvelle saison du Battle-Royale phare d’Epic Games, Fortnite. Après un événement « Impact » qui s’est clôturé par la disparition de Slone et le départ de La Fondation et Jones pour retourner Géno la nuit passée, il est temps de découvrir quelle sera l’histoire de cette nouvelle Saison 3 du Chapitre 3.

Après un temps d’arrêt forcé pour les serveurs le temps d’une maintenance mettant en place tous les éléments de cette nouvelle saison, nous avons pu découvrir le trailer cinématique ouvrant la nouvelle Saison, directement sur YouTube à 9h du matin.

Relax !

Comme nous le voyons sur le trailer, l’île s’est transformée en une sorte de station balnéaire pour se relaxer et faire la fête avec la présence d’une énorme discothèque souterraine, une grande attraction sur rails pour s’exercer à la conduite de bulles etc. On retrouve aussi un arbre qui ressemble beaucoup à celui de l’univers d’Avatar tandis que l’on aperçoit la présence de Dark Vador. Une saison basée sous le signe de la cool attitude et du chill, après un combat intense. On aperçoit d’ailleurs le Point Zéro sous l’eau en début de trailer.

La bande-annonce de présentation de gameplay est également disponible pour davantage d’informations. Pour rappel, Fortnite est disponible sur appareils mobiles Android, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Restez à l’affût pour davantage de contenus sur cette nouvelle saison dans les jours et heures et viennent. N’oubliez pas que nous disposons d’un code créateur et qu’il vous permet de réaliser vos achats dans les boutiques d’Epic Games tout en soutenant notre site. Merci !