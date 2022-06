Fortnite Chapitre 3 Saison 3 : voici la nouvelle carte de l’île pour cette saison

La Saison 3 du Chapitre 3 de Fortnite vient tout juste de débuter avec la découverte des bandes-annonces de lancement et du passe de combat. Qui dit nouvelle saison, dit aussi nouvelle carte. Vous pouvez la découvrir ci-dessous en haute définition pour se faire une idée de ce qui vous attend sur l’île avant votre premier plongeon.

L’été de toutes les folies

On remarque d’emblée la grande modification de toute la partie ouest de l’île, complètement remplie d’arbres et champignons sur lesquels vous pourrez vous déplacer. La statue de La Fondation a également été customisée, tandis qu’au centre de l’île, Loot Lake renferme en ses eaux le Point Zéro désormais exposé. La Caverne au nord-ouest de l’île s’est également transformée en centre du fun puisqu’une montagne russe et une discothèque géante occupent désormais les lieux.

Pour finir, n’oubliez pas que vous pouvez utiliser notre code créateur ACTUGAMING pour effectuer vos achats dans la boutique Epic Games et notamment pour acheter le nouveau passe de combat de cette saison 3.