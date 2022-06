(Re)Vivez l’événement « Impact » qui a clôturé la Saison 2 du Chapitre 3 de Fortnite ce samedi 4 juin

Après une saison explosive marquée par un affrontement entre deux camps, l’Institut Onirique et Les Sept, l’événement « Impact » est venu clôturer la Saison 2 du Chapitre 3 de Fortnite ce samedi 4 juin dès 22h.

Après un teasing de plusieurs jours avec l’élaboration progressive d’un puzzle mettant en scène un robot géant, ainsi que l’apparition d’une énorme machine à Loot Lake, l’Impacteur qui se chargeait en énergie depuis la dernière mise à jour, cet événement « Impact » a permis d’en apprendre beaucoup plus sur la destinée de nombreux personnages.

Si vous avez manqué l’événement de ce 4 juin sur Fortnite (d’une durée d’environ 12 minutes) ou que vous souhaitez tout simplement le revoir pour le plaisir, nous vous proposons le replay intégral en français et en 4K ci-dessous grâce à notre capture maison et nos explications, attentions spoilers !

(Re)Vivez L’Impact en détails

Cet événement en direct a débuté par un lobby d’attente original puisque vous pouviez prendre possession d’un vaisseau d’attaque dans lequel vous pouviez essayer vos armes contre des météorites.

Après un compte à rebours somme toute classique, Le Paradigme a fait son apparition pour nous annoncer notre mission : revenir sur Terre pour détruire l’Impacteur de l’Institut Onirique.

Une fois parvenus sur Terre, nous avons dû lutter contre des forces au sol (tanks et missiles) via notre vaisseau qui n’était autre que le commandant du mécha en construction depuis plusieurs jours. Après une brève interruption due à une fragilité de notre robot, nous avons poursuivi nos attaques contre les dirigeables et autres B.R.U.T.E.

Le robot a ensuite dégainé son épée gigantesque pour parvenir jusqu’à l’Impacteur. Mais une mauvaise surprise nous attendait. Après un effondrement du sol, nous nous sommes retrouvés au milieu de la planète, très proche du Point Zéro perturbé, qui nous montrait diverses réalités dont une en rapport avec Star Wars (de quoi teaser le thème de la prochaine saison) ?

Après de nouveaux combats et une fois rejoints par La Fondation, Slone nous a fait face et avant qu’elle ne puisse nous détruire, le bras du robot l’a tout simplement anéantie. Est-ce vraiment la fin du Pr. Slone ? Pour terminer l’événement, il a fallu détruire ce qui retenait le Point Zéro aux racines de l’Impacteur afin d’empêcher son explosion, nous laissant voir au passage un premier aperçu de Géno, le chef suprême de l’Institut Onirique, pourchassé dès lors par La Fondation et Jones, clôturant ainsi l’événement sur un écran d’attente.

C’est quoi la suite ?

D’ici quelques heures (dans la journée du dimanche 5 juin normalement), nous devrions découvrir le trailer de l’histoire de la prochaine saison de Fortnite, mais aussi celui du passe de combat ainsi que la nouvelle carte de l’île que l’on espère un peu modifiée. Dans les prochains jours également, nous vous fournirons nos premiers guides pour les quêtes à effectuer ainsi que des articles spécifiques sur les nouveautés de cette nouvelle Saison 3 du Chapitre 3.

Un premier teaser officiel a été publié par les comptes officiels du jeu, avec un premier aperçu du passe de combat, disponible sur un site dédié.

Et si vous souhaitez soutenir le site, n’oubliez pas que vous pouvez utiliser notre code créateur ACTUGAMING pour tous vos achats en boutique ainsi que pour acheter le futur passe de combat à venir. Merci à vous pour votre soutien !