Fortnite Chapitre 3 Saison 3 | Guide Complet

Après un événement de fin de saison 2 stratosphérique, ainsi qu’une longue maintenance sous le signe de l’ASMR, la Saison 3 du Chapitre 3 de Fortnite vient de se lancer en ce dimanche 05 juin 2022. Cette nouvelle saison apporte comme à son habitude, des changements sur la carte, des nouveautés dans le gameplay, ainsi que l’habituel passe de combat.

Guide Fortnite Chapitre 3 Saison 3

Afin de vous aider le plus possible, nous vous mettons à disposition un guide contenant divers articles dédiés à la Saison 3 du Chapitre 3 de Fortnite. À noter que, ce guide sera en constante évolution tout au long de cette Saison 3 dans le but de vous faciliter la tâche pour les quêtes de saison.

FAQ (Foire aux questions)

Dans cette partie du guide complet, nous allons répondre aux questions les plus fréquemment posées concernant la Saison 3 du Chapitre 3 de Fortnite.

Quels sont les nouveaux lieux dits ?

Toute la partie Ouest de l’île a subi d’énormes modifications. En effet, toute cette partie a été remplie d’arbres champignons, et l’herbe est devenue bien plus foncée qu’avant, donnant un aspect féérique à l’île.

De plus, de nouveaux lieux-dits ont fait leur apparition, comme la Cascades de réalité qui est un immense arbre explorable, La Bamboche qui s’apparente à un immense parc d’attraction, ainsi que quelques modifications apportées à droite et à gauche sur la carte.

Qui est le skin vedette de cette troisième saison ?

On quitte Marvel pour revenir vers du Star Wars car le skin vedette de cette nouvelle saison est l’impitoyable mais charismatique Dark Vador, qui est déblocable au niveau 100 du passe de combat.

Quel est le skin secret de cette saison ?

Pour cette Saison 3, le skin secret n’est autre que le magnifique Indiana Jones qui fera son entrée dans 32 jours, soit le 7 juillet 2022 si tout se passe bien.

Quand se termine la Saison 3 du Chapitre 3 ?

La Saison 3 du Chapitre 3 doit se terminer le samedi 17 septembre 2022 à en croire les déclarations d’Epic Games. Cela vous laisse un peu plus de trois mois pour compléter l’ensemble du passe de combat.

Comment fonctionne le système de quêtes ?

Quêtes quotidiennes

Tout comme pour les deux saisons précédentes, nous avons toujours nos quêtes quotidiennes qui rapportent 1 000 EXP ainsi qu’un bonus de 15 000 EXP qui est obtenu à chaque fois que l’on réalise une quête, répétable trois fois par jour. De fait, nous avons la possibilité d’obtenir 45 000 EXP par jour très facilement.

Quêtes de Saison

Ensuite, on retrouve nos habituelles quêtes de Saison qui font leur apparition tous les jeudis et qui accordent 15 000 EXP une fois une mission réalisée. De plus, pour chaque pallier de défis franchi, nous obtenons un bonus de 43 000 EXP.

Quêtes d’Étapes

Et enfin, les quêtes d’étapes sont toujours présentes qui sont cette fois-ci au nombre de 19. Ces dernières disposent de 20 étapes à accomplir donnant à chaque fois 5 000 EXP, et un bonus de 20 000 EXP est accordé toutes les 10 étapes réalisées sur l’ensemble des quêtes d’étapes.

