Fortnite Chapitre 3 Saison 2 | Guide Complet

Après un début de Chapitre 3 fracassant amenant une toute nouvelle carte, et mettant en avant notre tisseur préféré pour la première saison, Fortnite a lancé la deuxième saison de son 3ème Chapitre ce 20 mars 2022 apportant ainsi de nombreuses nouveautés tels que de nouveaux lieux dits, de nouveaux modes, un nouveau pass de combat, ainsi que de nouveaux éléments dans l’avancement de l’histoire.

Avec cette nouvelle saison, le scénario de Fortnite a pris un nouveau tournant. En effet, l’Institut Onirique, commandée par le Professeur Slone, a réussi à pénétrer sur la nouvelle face de l’île et la guerre a été déclarée entre l’I.O et les Sept. De fait, la rébellion est en marche et l’ultime combat pour libérer le point zéro a débuté.

Guide Fortnite Chapitre 3 Saison 2

Dans le but de vous aider le plus possible, nous vous proposons un guide contenant divers articles concernant la Saison 2 du Chapitre 3 de Fortnite. À noter que, ce guide sera en constante évolution tout au long de cette Saison 2 afin de vous faciliter la tâche pour les quêtes, les Omnipuces, ou encore les personnages dissimulés sur la carte.

Emplacement de tous les personnages sur la carte

Guide pour les quêtes de Saison

Guide pour les quêtes de Rébellion

Emplacement des Omnipuces

FAQ (Foire aux questions)

Dans cette section, vous retrouverez les réponses aux questions les plus fréquemment posées concernant la Saison 2 de ce Chapitre 3 de Fortnite.

Quels sont les nouveaux lieux dits ?

Pour cette saison il n’y a pas beaucoup de nouveaux lieux dits, nous avons l’État-Major Enfoui dans la grotte où se trouve le QG de l’I.O., la Forteresse qui est un immense engin pénétrable appartenant à l’institut se trouvant juste à côté, et Synapse Station qui est un nouveau quartier général des Sept se trouvant au Sud de la carte.

Cela dit, Epic Games a ajouté d’énormes dirigeables de l’I.O qui surplombent différentes villes de la map. Au total il y’en a cinq qui se trouvent respectivement, au dessus de l’État-Major Enfoui, Coney Crossroads, Daily Bugle, Rocky Reels et Condo Canyon.

Qui est le skin vedette de cette Saison 2 ?

La saison dernière notre araignée sympa du quartier, Spider-Man, a fait son apparition dans le passe de combat. Pour cette Saison 2, nous restons du côté de Marvel puisque le sorcier suprême, Docteur Strange est le skin vedette de ce nouveau passe de combat.

Quel est le skin secret de la Saison 2 ?

On reste encore et toujours avec Marvel, puisque le skin secret de cette nouvelle saison n’est autre que le Rôdeur, un ennemi emblématique du Spider-Man incarné par Miles Morales qui se trouve être Aaron Davis, l’oncle de Miles.

Quand se termine la Saison 2 du Chapitre 3 ?

La Saison 2 du Chapitre 3 est censée se terminer le vendredi 3 juin 2022, mais comme d’habitude nous ne sommes pas l’abris d’un report de quelques jours déportant ainsi cette date.

Comment fonctionne le système de quêtes ?

Quêtes quotidiennes

Tout comme pour la saison dernière, nous avons les quêtes quotidiennes qui rapportent 1 000 EXP ainsi qu’un bonus de 15 000 EXP qui est accordé à chaque fois que l’on en réalise une, répétable trois fois par jour. Donnant la possibilité d’obtenir 45 000 EXP par jour très facilement.

Quêtes de Saison

Ensuite, on retrouve toujours les quêtes de Saison qui arrivent tous les jeudis et accordent 20 000 EXP une fois une mission réalisée. De plus, il y a également des objectifs bonus qui nécessitent d’accomplir un certains nombres de défis pour obtenir 40 000 EXP supplémentaire à chaque palier franchi.

Quêtes de Rébellion

Troisièmement, nous avons une nouveauté pour cette Saison 2 car les quêtes « Rébellion » on fait leur apparition. Ce sont des défis qui nécessitent plusieurs étapes à réaliser pour obtenir l’EXP accordé. C’est également ces quêtes qui permettent d’avancer dans l’histoire de cette nouvelle saison.

Quêtes de l’Épée Omni

Autre nouveauté de cette saison, la série de quêtes liée à la pioche « Épée Omni » fait son apparition. Chaque semaine il est possible de récupérer 9 Omnipuces dissimilées à trois endroits différents. Ces puces permettent de changer le style et la couleur de l’outil de collecte. À noter qu’il est possible de récupérer 2 Omnipuces par quête de Saison réalisée.

Quêtes d’Étapes

Et enfin, nous avons toujours les quêtes d’étapes qui sont cette fois-ci au nombre de 18. Ces dernières disposent de 20 étapes à accomplir rapportant à chaque fois 7 000 EXP, et un bonus de 15 000 EXP est offert toutes les 10 étapes réalisées sur l’ensemble des quêtes d’étapes.

Et si vous souhaitez soutenir le site, n’oubliez pas que vous pouvez utiliser notre code créateur ACTUGAMING pour tous vos achats en boutique ainsi que pour acheter le passe de combat de la Saison 1 du Chapitre 3. Merci à vous pour votre soutien !