Emplacement de toutes les Omnipuces | Guide Fortnite Chapitre 3 Saison 2

Avec l’arrivée de cette nouvelle saison de Fortnite, la série de quêtes « Épée Omni » a fait son apparition pour les détenteurs du Passe de Combat. Cette dernière donne l’occasion aux joueurs et aux joueuses de trouver des Omnipuces qui servent à changer le style de l’outil de collecte, Épée Omni. À noter que, chaque semaine il est possible de récupérer 9 omnipuces dissimilées à trois endroits différents. De plus, on a l’occasion d’en récupérer 2 à chaque quête de Saison accomplie.

Emplacement des Omnipuces

Les articles concernant les Omnipuces seront rangés par semaine et par lieux afin de vous faciliter la tâche dans vos recherches. Il faut noter que, cette section du guide sera mis à jour régulièrement tout au long de la saison, n’hésitez donc pas à revenir sur cette page régulièrement.

Omnipuces Semaine 1

Obtenir des Omnipuces à Logjam Lumberyard

Obtenir des Omnipuces à Greasy Grove

Obtenir des Omnipuces au Monument Magistral

Omnipuces Semaine 2

Omnipuces Semaine 3

Obtenir des Omnipuces au Sanctuaire

Obtenir des Omnipuces à Camp Cuddle

Obtenir des Omnipuces à Synapse Station

Omnipuces Semaine 4

Obtenir des Omnipuces au Daily Bugle

Obtenir des Omnipuces à Cando Canyon

Obtenir des Omnipuces aux Brises-Vent

Omnipuces Semaine 5

Obtenir des Omnipuces à Rocky Reels

Obtenir des Omnipuces au Pas de Tir

Obtenir des Omnipuces à Shifty Shaft

