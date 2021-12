Fortnite Chapitre 3 Saison 1 – Toutes les quêtes et nouveautés en un article

Après l’événement La Fin du 4 décembre et un temps mort de plusieurs heures afin que le Chapitre 3 de Fortnite se mette en place, nous pouvons désormais découvrir ce qui nous attend dans la Saison 1 de ce nouveau Chapitre de l’Histoire du jeu d’Epic Games. Nous avons découvert la toute nouvelle île, qui n’est autre que la face cachée de l’île que nous connaissions jusqu’à présent.

Il est à noter que ce n’est que la deuxième fois dans l’Histoire du jeu que nous découvrons un nouveau Chapitre et ainsi une toute nouvelle île avec autant de lieux que de mystères à découvrir. Dans ce guide ultra complet, nous vous proposons une sélection d’articles dédiés à cette nouvelle saison mais surtout des guides et astuces pour réussir le plus vite possible les quêtes épiques et légendaires de cette Saison 8. Alors, en piste !

Guide Fortnite Chapitre 3 Saison 1

Afin de répondre à toutes vos questions et interrogations, nous vous proposons un guide rempli d’articles spécifiques sur les nouveautés de cette Saison 1 ainsi que sur les quêtes et astuces de ce nouveau Chapitre. Sachez que le site officiel du jeu permet également de compléter les informations.

Les Quêtes de la Saison 1

Cette saison, un nouveau système de quêtes a fait son apparition. Composé de quêtes quotidiennes octroyant un bonus, des quêtes saisonnières sont également disponibles. De plus, sachez qu’il vous faudra retrouver 20 personnages disséminés sur l’île ainsi que 26 espèces de poissons dans les coins de pêche.

Quêtes quotidiennes

Au nombre de 3 minimum, elles vous octroient chacune 250 EXP, ce qui est très peu. Heureusement, un bonus d’EXP vous est accordé si vous en réalisez plusieurs : 15 000 EXP par quête réalisée. Ce qui fait un total 45 750 EXP si vous faites les 3 quêtes chaque jour.

Quêtes de Saison

Ces quêtes sont réparties en paliers. Chaque palier semble contenir 10 quêtes à réaliser, notamment pour vous avancer l’Histoire de la Saison. Pour chacune des quêtes réussies, vous obtiendrez 25 000 EXP. Des objectifs bonus de Saison vous sont aussi accordés pour plusieurs quêtes réalisées : 55 000 EXP pour 3 quêtes, 55 000 EXP supplémentaires pour 6 quêtes et 55 000 EXP de plus pour les 10 quêtes de chaque palier. Soit un total de 420 000 EXP pour chaque palier accompli entièrement. Suivez nos guides pour avoir toutes les solutions.

Quêtes de Shanta

Au lancement, 10 quêtes de Shanta sont disponibles. Toutes les deux quêtes effectuées, vous débloquerez un cosmétique en rapport avec la tenue que vous obtenez au premier palier du passe de combat. Chaque quête vous demandera de retrouver des fragments de gemmes disséminés sur l’île. Chaque quête vous donne aussi droit à 20 000 EXP soit un total de 200 000 EXP. Réussissez 1 quête pour débloquer une autre etc., avec 3 quêtes disponibles d’emblée. Suivez nos guides pour avoir toutes les solutions aux quêtes.

Quêtes d’étape

C’est le grand retour des quêtes à étapes de réalisation. Chacune de ces quêtes dispose de 20 étapes à réaliser. Au bout de 10 étapes réalisées sur toutes les quêtes confondues, vous débloquez un bonus de 20 000 EXP, bonus qui sera de nouveau à récupérer au bout de 20 phases de quêtes d’étapes réalisées. Ce sont des quêtes simples dans leur réalisation mais amenées à durer un moment, pour caler les joueurs trop rapides.

Par exemple, il vous sera demandé de fouiller 75 coffres pour valider une étape, ou encore de finir plusieurs fois dans le Top 10 etc. 8 000 EXP de bonus vous seront octroyés par étapes réalisées. Au total, 20 quêtes d’étapes à 20 phases sont disponibles pour un total de 400 phases à réaliser et un total de 3 240 000 points d’EXP à engranger avec les bonus d’objectifs.

Les Nouveautés de la Saison 1

