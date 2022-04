Toutes les quêtes Rébellion | Guide Fortnite Chapitre 3 Saison 2

Avec l’arrivée de la Saison 2 du Chapitre 3 de Fortnite, une nouvelle série de quête nommée, Rébellion, a vu le jour. Dans cette dernière, nous devons accomplir différentes étapes de défis afin de gagner de l’EXP, et aussi dans le but de faire avancer le scénario de cette nouvelle saison.

Toutes les quêtes Rébellion de la Saison 2 du Chapitre 3

Les articles dédiés aux quêtes de la série Rébellion seront rangés par semaine dans le but de vous aider le plus possible à les réaliser. De plus, cette section du guide sera constamment mis à jour tout au long de la saison, donc n’hésitez pas à revenir sur cette page régulièrement.

Quêtes Rébellion Semaine 1

Quêtes Rébellion Semaine 2

Quêtes Rébellion Semaine 3

Quêtes Rébellion Semaine 4

Quêtes Rébellion Semaine 5

A suivre…

