Accomplir les quêtes « La journée Star Wars » | Guide Fortnite Chapite 3 Saison 2

Le 4 mai était sous le signe de Star Wars avec le, « May the 4th be with you », une journée entièrement dédiée à la guerre des étoiles que les fans intergalactiques apprécient chaque année. À l’occasion, Fortnite a ressorti de son sac magique tous les anciens skins de la saga de George Lucas dans la boutique, ainsi que le retour des sabres laser, et une toute nouvelle série de quêtes.

Toutes les quêtes de « La Journée Star Wars »

Cette série de quêtes ne vous prendra pas beaucoup de temps à terminer. Cependant, les défis ne sont disponibles que pendant un court moment car ils disparaîtront le 17 mai prochain. Si vous réussissez cinq quêtes, vous obtiendrez une bannière à l’effigie de l’Empire, et à chaque fois que vous terminerez un défi vous recevrez 30 000 EXP.

Voici la liste de toutes les quêtes en lien avec « La Journée Star Wars » :

Atterrir à un poste de contrôle des Stormtroopers et finir dans le top 25

Accomplir un contrat d’un Stromtrooper

Bloquer des tirs avec un sabre laser

Infliger des dégâts à des adversaires à moins de 30 m avec le fusil blaster E-11

Conduire un véhicule depuis le circuit Chonkers ou Logjam Lumberyard jusqu’à un poste de contrôle des Stormtroopers

Survivre aux phases de la tempête en portant un sabre laser

Où trouver les postes de contrôle des Stormtroopers ?

Les Stormtroopers se sont installés sur la carte et ont pris le contrôle de quelques routes. Il y a en tout trois avants postes sur l’île, un premier à l’est en dessous du Bourg-Jonesy, un deuxième à l’ouest au dessus de Greasy Groove, et un dernier au nord en dessous de Sleepy Sound.

Comment avoir un sabre laser et un fusil blaster E-11 ?

Avec la dernière mise à jour, et pour le « May the 4th be with you », les items en lien avec Star Wars comme les sabre laser et les fusils blasters sont de retours dans les butins au sol et dans les coffres. De plus, il est possible d’acheter un fusil blaster E-11 en parlant directement à un Stormtrooper à un de leur avant poste.

Comment obtenir un contrat d’un Stormtrooper ?

Pour accomplir ce défi, il faut vous rendre à un des avants postes présents sur notre carte en amont. Ensuite, il faut parler à un Stormtrooper qui se trouve sur le lieu et accepter son contrat.

Si vous souhaitez avoir d'autres soluces et astuces concernant la Saison 2 du Chapitre 3 de Fortnite, vous pouvez vous diriger vers notre guide complet qui comprend notamment une section consacrée aux Omnipuces.