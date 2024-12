Fortnite passe à la première personne dans le mode compétitif Frénésie disponible le 11 décembre

Une toute nouvelle perspective

Ce sont ces quelques images timides ci-dessous qui donnent le ton de ce que sera Frénésie dès le 11 décembre prochain, un combat en vue à la première personne (une feature longtemps réclamée par les joueurs et joueuses), dans une toute nouvelle map en 5 contre 5 opposant deux équipes aux objectifs différents, une équipe composée d’Attaquants tandis que l’autre sera composée de Défenseurs.

La première équipe aura pour objectif de placer un déclencheur de faille (dont le but est de déchirer la réalité) sur l’un des deux sites de la carte, tandis que les défenseurs feront le maximum pour empêcher l’appareil d’être placé et surtout d’exploser. Nous vous expliquons tout en détails plus loin dans cet article. Une partie se jouant en maximum 13 tours, puisque 7 tours gagnants permettront de donner la victoire à une équipe.

Pour gagner un tour, il suffira aux Attaquants de faire exploser leur déclencheur de faille (voir ci-dessous) ou d’éliminer complètement l’équipe adverse, confirmant ici que la réapparition n’existe pas dans Frénésie. A noter qu’au bout de 6 tours, les équipes inverseront leur rôle leur permettant de devenir à leur tour Attaquant ou Défenseur. Une mise en scène plutôt classique des modes de jeu de Domination ou de prise de drapeau des jeux comme Call of Duty, mais qui sera ici revisité à la sauce Fortnite, notamment par l’ajout des gadgets décrits plus hauts.

Frénésie permettra notamment de tester la stratégie des joueurs, leur travail d’équipe en conditions tactiques, mais aussi leurs prouesses en solo. Pour cela, au début de chaque manche, chaque joueur ou joueuse pourra sélectionner l’un des cinq gadgets présents au lancement dont :

La mine de proximité permettant de piéger les sites clés (vous pourrez tirer dessus pour les déclencher ou même les ramasser si elles n’ont pas encore explosé)

permettant de piéger les sites clés (vous pourrez tirer dessus pour les déclencher ou même les ramasser si elles n’ont pas encore explosé) La bulle protectrice pour protéger son équipe d’une attaque de masse

pour protéger son équipe d’une attaque de masse La grenade de reconnaissance pour marquer les ennemis aux alentours et ce même à travers les murs

pour marquer les ennemis aux alentours et ce même à travers les murs La grenade frag pour débusquer les ennemis bien cachés (attention car vous pouvez aussi subir des dégâts, mais pas vos alliés)

pour débusquer les ennemis bien cachés (attention car vous pouvez aussi subir des dégâts, mais pas vos alliés) et la grenade répulsive permettant de propulser ennemis et alliés (notamment pour les protéger d’une explosion)

Enfin, dernière précision, il vous faut savoir que le mode de jeu sera lancé en accès anticipé dans un premier temps, avec à la fois des parties classées et des parties non classées. Comme à leur habitude, les parties non classées seront plus tolérantes et permettront de remplacer les joueurs et joueuses qui quitteraient le jeu en cours de route tandis que les parties classées offriront plus de challenge et plus de compétition en permettant la gestion de rangs en fonction des réussites et échecs. Dans ce cas précis, le matchmaking tiendra compte du rang moyen d’une équipe, avec des ajustements potentiels en fonction du retour des joueurs et joueuses.

Une toute nouvelle carte

Mais qui dit nouveau mode de jeu, dit aussi nouvelle carte. Vous aviez plutôt l’habitude d’un environnement plutôt arboré, avec de vastes plaines et quelques villes dans les modes de jeu classiques de Fortnite, mais puisqu’ici, tout change ou presque, Frénésie accueille une carte inédite : Mégapole 10 (Skyline 10 en VO). ainsi qu’un ensemble d’armes et d’objets limités avant de nombreuses mises à jour majeures prévues dans un second temps (de nouvelles cartes, armes et fonctionnalités selon Epic Games).

Un environnement bien urbain à l’ambiance asiatique (à l’instar de la map du Chapitre 6) comme en témoignent les premières images ci-dessous, et une carte aux nombreuses rues parallèles, pratiques pour des pièges et embuscades bien sentis. Il vous faut noter que Frénésie sera une expérience sans construction. Epic Games confirme cependant que tous vos préréglages sauvegardés dans votre casier sont conservés incluant vos tenues, accessoires de dos, chaussures, revêtements, aérosols et émotes déjà existants, a contrario des pioches, traînées, instruments, véhicules et pistes musicales qui ne seront, eux, pas disponibles.

Comment se déroule une partie de Frénésie ?

Concernant le déroulement d’une partie, vous démarrerez avec un pistolet Prédateur et 800 crédits en poche (ces crédits s’obtiendront en éliminant des ennemis ou en posant le déclencheur de faille). Une partie se jouant en maximum 13 tours, puisque 7 tours gagnants permettront de donner la victoire à une équipe. Pour gagner un tour, il suffira aux Attaquants de faire exploser leur déclencheur de faille (l’explosion prendra 45 secondes une fois le dispositif posé) ou d’éliminer complètement l’équipe adverse, confirmant ici que la réapparition n’existe pas dans Frénésie.

A noter qu’au bout de 6 tours, les équipes inverseront leur rôle leur permettant de devenir à leur tour Attaquant ou Défenseur. Une mise en scène plutôt classique des modes de jeu de Domination ou de prise de drapeau des jeux comme Call of Duty, mais qui sera ici revisité à la sauce Fortnite, notamment par l’ajout des gadgets décrits plus hauts.

Au début de chaque manche, vous pourrez acheter de nouvelles armes ou de nouveaux objets en dépensant les crédits amassés. Si vous survivez à une manche, vous conserverez votre bouclier et votre équipement pour la manche suivante, tout en sachant que vous pourrez déposer au sol armes, grenades fumigènes et grenades incapacitantes au sol pour qu’elles soient ramassées par vos alliés et vice versa sur les joueurs éliminés, mais vous ne pourrez déposer ou récupérer les gadgets sélectionnés en début de partie. Et si vous êtes éliminé par un adversaire ou par le rayon de déflagration du déclencheur de faille, vous perdrez tout votre équipement amassé pour la prochaine manche.

Fortnite : Frénésie sera donc disponible dès le 11 décembre prochain en accès anticipé sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Cloud gaming et mobiles.