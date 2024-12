Fortnite Chapitre 6 Saison 1 : Toutes les nouveautés pour faire de vous les meilleurs Chasseurs de démons

Comme à ses habitudes, la nouvelle saison et donc ici le nouveau chapitre ont débuté après une longue période de maintenance des serveurs et le téléchargement d’un gros patch bien costaud. Les serveurs ont alors rouvert ce dimanche 1er décembre en milieu de journée, permettant aux joueuses et joueuses de poser les pieds sur la toute nouvelle île imaginée par les développeurs d’Epic Games pour le lancement de ce nouveau chapitre, une nouvelle île que vous pourrez découvrir ci-dessous. A noter que la map originale de Fortnite, baptisée Fortnite OG, bénéficiera de son propre mode de jeu dès le 6 décembre de manière permanente.

Bienvenue en Enfer

Cette nouvelle saison a pour thème les Chasseurs de démons, autrement dit, quelque chose ne va pas dans la réalité 783 après la chute d’un mystérieux météore sur l’île. La catastrophe ayant provoqué l’ouverture de portails antiques et démoniaques, vous voilà recrutés pour chasser les monstres et autres atrocités de l’île tel des Rônins dans la lueur du Soleil levant.

Vous le percevez de par les premières images de cette nouvelle saison, l’accent est fortement mis sur la culture japonaise, des terres sacrées aux cerisiers fleuris. On peut notamment remarquer un mélange d’infrastructures modernes et anciennes, allant des quartiers commerciaux, aux villages mythiques, en passant par les terres sacrées gardées par La Grande Tortue. A noter que cette saison est censée durer jusqu’au 21 février prochain à 8h, soit une durée moyenne pour les saisons du battle royale.

Un Passe de combat légendaire ?

Parmi les nouveau skins composant ce passe de combat, vous trouverez les personnages suivants (avec leurs descriptions officiellement fournies par Epic Games) :

Nyanja : un fripon aux traits félins, déverrouillé dès le premier pallier.

: un fripon aux traits félins, déverrouillé dès le premier pallier. Jade : les mythes de l’île n’ont aucun secret pour elle.

: les mythes de l’île n’ont aucun secret pour elle. Kendo : un rônin errant, rongé par l’impatience.

: un rônin errant, rongé par l’impatience. Daigo : l’homme aux mille visages.

: l’homme aux mille visages. Hope lame de l’ombre : son regard perce l’obscurité.

: son regard perce l’obscurité. Baymax héros de Disney : toujours prêt à être votre héros.

: toujours prêt à être votre héros. Rose de nuit : une guerrière démoniaque contrainte par un serment ancestral.

La tenue Godzilla évolué sera, elle, une sorte de tenue surprise, disponible via des quêtes du passe de combat courant janvier. Nous n’avons pas d’autres informations pour l’instant. Pour rappel, le Passe de combat vaut désormais 1000 V-Bucks (contre 950 auparavant) et peut aussi être obtenu en vous abonnant au Club de Fortnite moyennant la somme de 11,99€ par mois (avec tous les passes et des skins exclusifs).

A noter également que chaque personnage du passe de combat dispose de sa variante en LEGO comme c’est la tradition désormais.

Démons et merveilles

Cette saison est également placée sous le signe des mystères, du mysticisme et des esprits. Vous aurez alors l’occasion de croiser plusieurs démons possédant chacun sa propre arme à récupérer, comme par exemple le mystérieux Shogun X, un puissant démon guerrier dont le but est de détruire l’île pour trouver de l’énergie spirituelle et dont de Médaillon vous apportera endurance infinie et de invisibilité en sprintant, ou encore la Rose de nuit qui vous permettra d’obtenir par exemple le Médaillon de la Rose de nuit, permettant à vos armes de se recharger automatiquement.

Affutage des lames, OK

L’arrivée du Chapitre 6 coïncide avec la mise en place de quêtes d’aptitude pour les armes. Grâce à diverses tâches, vous allez pouvoir obtenir de l’EXP et déverrouiller la capacité d’acheter une version légendaire des armes auprès des PNJ sur l’île. On pourra notamment compter sur des armes futuristes comme le fusil d’assaut holosouffleur, le fusil d’assaut furieux, le pistolet-mitrailleur veilleur, le pistolet-mitrailleur déferleur, le fusil à pompe sentinelle, le fusil à pompe automatique doubleur et le fusil à pompe d’Oni.

Des armes plus traditionnelles vous permettront aussi de vous exprimer sur le terrain comme la lame typhon à la précision chirurgicale vous permettant de consommer moins d’endurance en l’utilisant pour sprinter plus vite. Enfin, nous l’avons vu, des démons seront à affronter sur l’île, laissant tomber chacun une arme spécifique. Vous pourrez par exemple chausser le masque d’Oni de feu pour tirer des projectiles enflammés téléguidés, ou bien le masque d’Oni du néant aux capacités encore mystérieuses.

Idoles des jeunes

La magie et la spiritualité sont au cœur du gameplay de cette nouvelle saison, en témoignent les démons et esprits présents sur l’île. Ces créatures inoffensives, attachantes et serviables vous octroieront des bonus et bienfaits spécifiques comme notamment :

Les esprits du vent qui peuvent être invoqués pour générer un vortex ascendant qui permet de s’envoler et de se redéployer avec un planeur. Ce vortex a aussi la capacité d’endommager des structures et de projeter des véhicules dans les airs.

qui peuvent être invoqués pour générer un vortex ascendant qui permet de s’envoler et de se redéployer avec un planeur. Ce vortex a aussi la capacité d’endommager des structures et de projeter des véhicules dans les airs. Les esprits de l’eau peuvent être invoqués pour créer une fontaine de soins qui restaure les points de vie et le bouclier des joueurs alentour.

peuvent être invoqués pour créer une fontaine de soins qui restaure les points de vie et le bouclier des joueurs alentour. Les esprits de la terre, quant à eux, consomment les objets que vous leur offrez et vous accordent des récompenses en retour.

Mais ces esprits ont une autre fonction. Si vous les amenez à l’une des idoles d’esprit présentes sur l’île, vous obtiendrez une bénédiction puissante. Elles peuvent aussi être récoltées sur les boss vaincus ou dans certains coffres et persisteront malgré votre élimination.

Bénédiction du feu : Rechargez plus rapidement vos armes.

Rechargez plus rapidement vos armes. Bénédiction du néant : Les adversaires éliminés dévoilent la position des ennemis à proximité.

Les adversaires éliminés dévoilent la position des ennemis à proximité. Bénédiction du vent : Déplacez-vous plus rapidement en portant votre pioche.

Déplacez-vous plus rapidement en portant votre pioche. Bénédiction de l’eau : La nage confère des points de vie et un bouclier à vous-même et aux alliés nageant à proximité.

Bouge ton boule

Parmi les autres nouveautés apportées avec ce Chapitre 6 de Fortnite, l’apparition de nouveaux mouvements venant enrichir un gameplay déjà nettement plus agréable et fluide ces dernières saisons. On retrouve donc 4 nouveaux mouvements, qui dynamiseront vos affrontements et déplacements comme :

Saut de corniche : Effectuez un saut tout en sprintant près d’une corniche, comme une falaise ou un toit, pour exécuter un saut de corniche. Ces sauts vous propulsent plus loin et vous aident à atteindre des zones qui seraient autrement inaccessibles. Un saut de corniche effectué à pleine vitesse vous permettra de rester en l’air plus longtemps.

Effectuez un saut tout en sprintant près d’une corniche, comme une falaise ou un toit, pour exécuter un saut de corniche. Ces sauts vous propulsent plus loin et vous aident à atteindre des zones qui seraient autrement inaccessibles. Un saut de corniche effectué à pleine vitesse vous permettra de rester en l’air plus longtemps. Roulade d’atterrissage : Avec cette nouvelle action, maintenir le bouton de saut ou appuyer sur la commande juste avant d’atteindre le sol lors d’une chute déclenche une roulade qui restaure même de l’endurance.

Rebond mural : Sauter contre une surface verticale tout en glissant dans les airs vous permet d’effectuer un rebond mural. Utiliser les rebonds muraux pendant les manœuvres de combat peut donc permettre de surprendre les adversaires. Il est même possible d’enchaîner sur un autre rebond mural immédiatement après le premier.

Sauter contre une surface verticale tout en glissant dans les airs vous permet d’effectuer un rebond mural. Utiliser les rebonds muraux pendant les manœuvres de combat peut donc permettre de surprendre les adversaires. Il est même possible d’enchaîner sur un autre rebond mural immédiatement après le premier. Ruée murale : Sauter contre une surface verticale permet désormais d’effectuer une ruée murale, permettant d’atteindre des corniches élevées en franchissant les murs avec de grandes enjambées. Il est même possible d’appuyer sur la touche de saut à tout moment pendant la ruée pour effectuer un rebond mural.

Les nouveautés cosmétiques

Voici une aperçu de quelques nouveaux cosmétiques disponibles dans le passe de combat ou à l’achat en boutique dans les prochains jours, le tout dévoilé par un leaker très connu iFireMonkey sur X.

Nouveaux revêtements

Nouvelles émotes

Nouveaux accessoires de dos

Nouveaux fonds d’écran

En bref

La modification simple fait son apparition pour la construction, vous permettant de modifier vos constructions en une seule touche, améliorant la vitesse et la fluidité des constructions, notamment pour celles et ceux qui ont du mal à les maitriser.

fait son apparition pour la construction, vous permettant de modifier vos constructions en une seule touche, améliorant la vitesse et la fluidité des constructions, notamment pour celles et ceux qui ont du mal à les maitriser. De nouveaux véhicules sont également disponibles, comme les motos Rogue mais aussi la Void Burn, une voiture deux portes sportive très rapide.

N’oubliez pas que vous pouvez soutenir le site en achetant des tenues et accessoires dans la boutique ou en achetant le passe de combat après avoir entré notre code créateur ACTUGAMING dans la boutique Epic Games. Cette action est gratuite et vous permet de nous soutenir concrètement. Merci à vous ! Pour rappel, Fortnite est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et mobiles.