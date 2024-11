Fortnite : La toute première map du jeu est de retour, mais cette fois-ci de façon permanente

Conscient de l’engouement qu’il peut exister sur la toute première map du jeu, qui avait provoqué un pic de fréquentation lors de son retour, Epic Games a donc décidé de la proposer à nouveau dans son jeu. Cependant, cette année, il ne s’agira pas d’un événement temporaire, mais d’un retour définitif, qui sera effectif à partir du 6 décembre prochain :

Epic Games n’a pas encore donné d’autres détails sur la manière dont tout cela allait être proposé. Mais le mois de décembre promet d’être chargé pour Fortnite, puisque le chapitre 6 apportera quant à lui une nouvelle map à découvrir.

THIS. IS. NOT. A. DRILL.

OG is coming BACK and is here to stay. Relive Battle Royale from the start and explore the OG map, collect OG loot, and relive OG seasons. Drop back in on December 6. pic.twitter.com/Zpg1CrItS5

— Fortnite (@FortniteGame) November 12, 2024