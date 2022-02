Fire Emblem Warriors: Three Hopes démarre ses précommandes

On doit bien avouer que lors du Nintendo Direct, on a cru que l’on aurait droit à un nouvel épisode de Fire Emblem, un vrai, mais c’est finalement le spin-off Warriors qui revient. Fire Emblem Warriors: Three Hopes aura pour but de nous présenter une nouvelle histoire à Fódlan en compagnie de Byleth et ses étudiants avec un épisode qui reprendra les personnages de Fire Emblem: Three Houses avec une dose de musou et des milliers d’ennemis à abattre d’un revers de lame. Pour celles et ceux qui veulent ne pas manquer cet opus, voici où précommander Fire Emblem Warriors: Three Hopes au meilleur prix.

Où précommander Fire Emblem Warriors: Three Hopes au meilleur prix ?

Les précommandes ont donc démarré chez plusieurs revendeurs, qui listent généralement le jeu à 59,99 €, mais qui devraient logiquement baisser le prix au fil des semaines, comme le fait déjà Amazon en proposant le jeu à 53,59 € seulement.

Il faut aussi noter qu’une édition limitée est disponible pour le jeu, avec un artbook, 5 figurines à acrylique, 5 cartes postales et la carte du jeu. Malheureusement, les stocks s’épuisent vite, mais vous pourrez tout de même retrouver les liens ci-dessous afin de surveiller quand reviennent les stocks.

Edition Standard

Edition limitée

Fire Emblem Warriors: Three Hopes sortira le 24 juin 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.