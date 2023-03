Accueil > Actualités > Bon plan : Le SSD Seagate FireCuda 530 avec dissipateur compatible PS5 descend à son prix le plus bas

On ne sait pas vraiment si c’est une guerre entre les différents sites marchands qui est en train de se jouer, mais le Seagate FireCuda 530 est au cœur de toutes les attentions avec des promotions qui se répondent et qui ne font que baisser le prix de ce SSD très prisé. Il y a seulement deux jours, Amazon cassait les prix du Seagate FireCuda 530 avec une promotion assez intéressante, notamment pour la version sans dissipateur du SSD. Mais puisqu’un dissipateur est assez essentiel pour placer ce SSD dans une PS5, on se réjouira de voir que c’est au tour de Cdiscount de brader le prix du SSD, cette fois-ci avec le dissipateur intégré.

Où trouver le SSD Seagate FireCuda 530 au meilleur prix ?

Certes, un dissipateur ne coûte aujourd’hui pas grand-chose, mais si vous souhaitez avoir un SSD qui ne nécessite aucun bricolage et qui est livré dans un état complet, autant se tourner vers les versions officielles avec dissipateur. Le Seagate FireCuda 530 1 To en possède une, et c’est justement cette version qui est au cœur d’une belle promotion chez Cdiscount.

Chez Amazon, on le trouvait déjà en réduction au prix de 119,99 €, ce qui était déjà un bon prix, mais Cdiscount fait mieux puisque le SSD Seagate FireCuda 530 1 To avec dissipateur est ici affiché au prix de 99,99 € seulement.

Ce SSD fait partie des appareils compatibles et recommandés pour augmenter le stockage de votre PS5. Si vous cherchez à le faire à moindre coût, voici une belle opportunité.