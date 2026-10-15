Fire Emblem: Fortune’s Weave dévoile son Season Pass en trois actes, avec un DLC disponible dès aujourd’hui

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Fire Emblem: Fortune’s Weave est un jeu qui vous aspire déjà dans un tunnel d’une centaine d’heures si vous souhaitez voir tout ce qu’il a à offrir, mais il est facile de voir où Intelligent Systems a laissé de la place dans son intrigue pour quelques DLC. On découvre aujourd’hui à quoi va ressembler le Season Pass, qui sera découpé en trois mais dont seule la dernière partie a un vrai intérêt.

Fire Emblem: Fortune's Weave // Source : Nintendo

Les autres généraux ardents entrent dans la lumière

On pourra déjà s’étouffer devant le prix de ce Season Pass pour Fire Emblem: Fortune’s Weave, qui a de quoi surprendre. Comptez 34,99 € pour profiter de ces DLC supplémentaires, dont les deux premiers auront bien du mal à justifier ce prix.

Dès aujourd’hui, la première vague est disponible et vous donne seulement accès à 4 nouvelles armes tirées de l’épisode Three Houses. C’est léger, et le deuxième DLC prévu pour la fin d’année (sans date précise) peine à faire beaucoup mieux, puisqu’il offrira simplement une nouvelle tenue pour chaque protagoniste, ainsi que trois personnages jouables (Aurora, Smyrnos et Jurah), uniquement recrutables lors du dernier acte du jeu.

Il faudra attendre 2027 pour mieux comprendre pourquoi ce Season Pass coûte aussi cher. La dernière partie donnera accès aux histoires de Bertrand, Talimun, Anatolia et Orchel, les quatre autres généraux ardents du jeu, qui ont légèrement été mis de côté au profit de Cai, Dietric, Theodora et Leda. On découvrira ici leurs histoires, ce qui permettra d’éclairicir certaines zones d’ombres du scénario du jeu de base. De nouveaux alliés pourront aussi être recrutés, et des classes inédites feront leur apparition. Bref, lorsque vous payez le Season Pass, c’est surtout pour ce DLC.

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Jaquette de Fire Emblem: Fortune’s Weave
Fire Emblem: Fortune’s Weave
switch 2

Date de sortie : 17/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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