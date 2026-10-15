Fire Emblem: Fortune’s Weave dévoile son Season Pass en trois actes, avec un DLC disponible dès aujourd’hui

Les autres généraux ardents entrent dans la lumière

On pourra déjà s’étouffer devant le prix de ce Season Pass pour Fire Emblem: Fortune’s Weave, qui a de quoi surprendre. Comptez 34,99 € pour profiter de ces DLC supplémentaires, dont les deux premiers auront bien du mal à justifier ce prix.

Dès aujourd’hui, la première vague est disponible et vous donne seulement accès à 4 nouvelles armes tirées de l’épisode Three Houses. C’est léger, et le deuxième DLC prévu pour la fin d’année (sans date précise) peine à faire beaucoup mieux, puisqu’il offrira simplement une nouvelle tenue pour chaque protagoniste, ainsi que trois personnages jouables (Aurora, Smyrnos et Jurah), uniquement recrutables lors du dernier acte du jeu.

Il faudra attendre 2027 pour mieux comprendre pourquoi ce Season Pass coûte aussi cher. La dernière partie donnera accès aux histoires de Bertrand, Talimun, Anatolia et Orchel, les quatre autres généraux ardents du jeu, qui ont légèrement été mis de côté au profit de Cai, Dietric, Theodora et Leda. On découvrira ici leurs histoires, ce qui permettra d’éclairicir certaines zones d’ombres du scénario du jeu de base. De nouveaux alliés pourront aussi être recrutés, et des classes inédites feront leur apparition. Bref, lorsque vous payez le Season Pass, c’est surtout pour ce DLC.