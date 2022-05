Final Fantasy XV passe enfin le cap des 10 millions de ventes

Final Fantasy XV aura eu droit à une histoire bien compliquée, et il est aujourd’hui l’un des épisodes qui fait le moins l’unanimité auprès des fans de la saga. Mais avec toute l’attente qu’il a suscité, il s’est tout de même relativement bien vendu, même s’il a fallu attendre tout de même cinq ans avant qu’il parvienne à dépasser un cap symbolique.

Le palier des 10 millions est atteint

Le compte Twitter du jeu nous apprend aujourd’hui que Final Fantasy XV a franchi le cap des 10 millions de copies écoulées depuis son lancement, en novembre 2016.

Il n’a donc toujours pas dépassé Final Fantasy VII et ses 13 millions d’exemplaires (hors remake, car ce dernier en est à 5 millions d’exemplaires aux dernières nouvelles), mais c’est tout de même un joli score pour un titre qui est depuis quelques années distribué dans de nombreux abonnements, à commencer par la PlayStation Plus Collection.

Reste maintenant à voir Noctis et ses amis se feront dépasser dans quelques années par Clive avec Final Fantasy XVI, dont on attend des nouvelles pour ce printemps. On espère donc le voir très prochainement, potentiellement au Summer Game Fest ou dans une prise de parole de Sony, voire de Square Enix.