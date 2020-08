Final Fantasy XV : le roman Dawn of the Future sortira à la rentrée

Final Fantasy XV voit son univers déjà très riche s’étendre un peu plus. Après le film, l’animé et les DLC, c’est un livre qui vient mettre un terme aux aventures de Noctis : j’ai nommé The Dawn of the Future.

Une fin alternative pour l’histoire de Noctis

Ce livre officiel est composé de 4 récits de Jun Eishima pour un total de 400 pages environ, et est édité en français par Mana Books. Les joueurs et lecteurs découvriront ainsi trois récits inédits et une version alternative de l’aventure d’Ardyn vécue dans le jeu, le tout avec avec un petit résumé de l’intrigue du jeu en introduction. Voici un résumé de ce qui vous attend :

Sauveur d’un nombre incalculable de vies menacées par le Mal de la planète, Ardyn était destiné à devenir le premier roi du Lucis, mais fut finalement rejeté et exilé. Alors que l’empire du Niflheim vit son dernier jour, le commandant Aranea Highwind se voit confier la protection d’une jeune fille très spéciale. L’Oracle Lunafreya est ressuscitée et découvre en sortant de son sommeil de mort que son corps a changé : elle possède à présent un nouveau pouvoir. Après avoir contemplé l’éternité, Noctis est désormais prêt à affronter son destin en tant que Roi élu. À travers ces histoires, une aube nouvelle se lève sur Éos.

Final Fantasy XV The Dawn of the Future sera disponible en librairie dès le 3 septembre 2020 pour la somme de 17 euros.