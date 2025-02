Aetherdrift débarque aujourd’hui, premier coup d’œil sur la nouvelle extension de Magic the Gathering

Note : puisque nous avons reçu en avant première une certaine quantité de boosters à ouvrir, et avons eu accès aux visuels de certaines cartes de raretés différentes, il est possible que vous trouviez quelques spoilers que vous auriez préféré découvrir par vous-mêmes dans cet article.

En selle !

La première particularité de cette nouvelle extension, nommée Aetherdrift, c’est sa propension aux couleurs vives et aux designs bariolés. Visuellement, la plupart des nouvelles cartes sont reconnaissables, avec des tons qui détonnent, un peu comme sur Fondations. On constate rapidement, par ailleurs, que celles-ci embarquent souvent des pièces mécaniques, rappelant que cette nouvelle extension tourne autour de la course de bolides, quand certains terrains font même référence à des circuits imaginés par Wizards of the Coast. C’est par exemple le cas de Piste de course d’Avishkar, qui embarque aussi à son bord une nouvelle capacité : Allumez les moteurs !, à ne pas confondre avec la carte rituel du même nom !

Mais c’est aussi, et surtout, l’occasion de voir réapparaître un type de cartes spécifique, les véhicules, que l’on a découvert avec Kaladesh en 2016. Ces cartes se comportent comme des artefacts classiques, à ceci près qu’elles peuvent être montées par des pilotes. Ce qui fait toute la différence, c’est que grâce à leurs pilotes, les véhicules peuvent utiliser des capacités qui leurs étaient interdites auparavant, et servir en quelque sorte comme monstres à part entière. À noter que le destin d’un pilote et de son véhicule demeurent distincts, ce qui signifie que si l’un est détruit, l’autre reste sur le terrain. Toutefois, pour monter un véhicule, son pilote doit être engagé, et ne peut donc attaquer le tour d’activation.

C’est ainsi une quantité assez impressionnante de véhicules qui débarquent avec Aetherdrift, dans des styles très différents, mais toujours assez originaux. On trouve autant de bêtes étranges, parfois ailées ou tirant des chars rocambolesques, que de bolides mécaniques laissant un arrière goût de Mad Max en bouche, pour des résultat visuellement surprenants. D’ailleurs, tant que nous sommes à parler du film de George Miller, il est bon de noter que les véhicules ne sont pas les seules cartes de l’extension à s’en inspirer allègrement. Beaucoup de cartes embarquent un visuel faisant très « course post-apocalyptique », notamment Fin des Barreurs, Le pied au plancher, Ailes brisées, Jockey à l’adrénaline ou encore Noyer le moteur.

Les véhicules ne sont pas les seuls à faire leur grand retour, et l’on retrouve ainsi pas mal de montures, qui arrivent avec la capacité Seller, qui fonctionne grossièrement comme Pilotage. Autrement dit, pour utiliser ladite capacité, vous devez engager un certain nombre de créatures, dont la force est supérieure ou égale à une valeur donnée. Par exemple, chez Lynx de Gloirelande, vous devez engager un nombre de créature de votre choix, dont le total de force s’élève à au moins 2. Si vous faites ainsi, et que cette créature attaque, vous pouvez alors chercher une plaine de base dans votre bibliothèque, la révéler et l’ajouter à votre main. C’est la grosse différence entre les montures et les véhicules : les premiers n’ont pas besoin de leurs pilotes pour exister et interagir avec le terrain ou utiliser leurs capacités, tandis que les seconds ne sont que des artefacts inertes si personne n’est aux commandes.

Côté mécaniques, Aetherdrift arrive aussi avec une nouvelle capacité nommée Allumez les moteurs !, qui prend place en plusieurs temps. Comme indiqué, si vous n’avez pas de « vitesse », vous commencez à 1. Arrivé à la vitesse maximale, à savoir 4, vous déclenchez alors la capacité associée de votre carte. Chez l’artefact Collet périlleux, par exemple, vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez de votre choix. La bonne nouvelle, c’est que vous n’avez pas forcément besoin que votre carte soit sur votre terrain pour bénéficier de la vitesse engrangée. Par exemple, Inspecteur léonin peut, lorsque vous êtes à vitesse maximale, être exilé de votre cimetière pour un coût de 3 mana, ce qui vous permet de piocher une carte. En sachant que vous pouvez gagner une vitesse à chacun de vos tour, à condition qu’un joueur ait perdu des points de vie, cela peut aller assez vite.

Mais bien sûr, l’extension Aetherdift n’est pas seulement l’occasion de proposer du neuf, et on y retrouve quelques cartes plus classiques, parfois bien pratiques pour le deck building. Vous trouverez notamment un peu de zombies et de rats, comme toujours. Avec par exemple les très jolis Rat de moteur, qui a le Contact Mortel et peut, moyennant cinq manas neutres et un mana noir, infliger 2 blessures à tous les adversaires ; ou Ascendant embaumé qui, non seulement crée un jeton zombie noir 2/2 en arrivant sur le terrain, mais bénéficie aussi de la capacité Allumez les monteurs !, et d’une capacité associée à Vitesse Maximale permettant d’infliger une blessure à tous les adversaires et de gagner un point de vie chaque fois qu’une de vos créature meurt. Enfin, on retient tout particulièrement Kalakscion, tyran de la faim, une créature légendaire noire qui ne coûte que trois unités de mana, mais embarque un solide 7/2. Attendez vous à le voir souvent !

À noter que pour cet article, nous avons reçu plusieurs petites choses, notamment un pack d’avant première, nous ayant permis d’ouvrir pas mal de boosters, et notamment deux boosters collector. L’occasion de découvrir pas mal de cartes, donc, mais surtout de constater le soin apporté aux éditions full art de certaines d’entre elles. On pense tout particulièrement à Élite Achetoile, Rosstronaute Grille Moteur et Mascotte de Circonscription, qui ont tous trois marqué notre rétine à jamais avec leur design à mi-chemin entre Tex Avery et Fluide Glacial. Mais on retient aussi Aatchik, radian d’émeraude ou Moteur de salut, absolument sublimes. Une chose est sûre, les joueurs atteints de collectionnite aiguë vont avoir fort à faire avec Aetherift. On leur souhaite de belles ouvertures de boosters !

Avec Aetherdift, les joueurs de Magic the Gathering ont fort à faire. Le retour des véhicules et l’apparition de nouvelles montures, en plus de capacités inédites nommées Allumez les moteurs ! et Vitesse maximale, ont de quoi ouvrir de grandes possibilités dans la création de decks. Que vous soyez plutôt tournés vers le format standard, le Commander ou vers tout autre type de format, il y a beaucoup à faire avec ce que propose Aetherdrift. Reste à savoir si son étrange mélange entre mondes bariolés, bolides barbares et courses post-apocalyptiques peut vous séduire. Nous, en tout cas, on est conquis !