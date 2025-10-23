Fallout Day 2025 : Bethesda déçoit les fans avec des annonces qui sentent trop le réchauffé

Fallout 4 : Le nouveau Skyrim ?

On débute par la Fallout 4 : Anniversary Edition qui célèbre les 10 ans du jeu. L’édition comprend le jeu de base, les six DLC (Automatron, Far Harbor, Nuka-World, Wasteland/Contraptions/Vault-Tec Workshop) et plus de 150 contenus du Creation Club. De plus, un onglet “Creations” in-game permettra d’accéder facilement aux contenus communautaires.

Fallout 4 : Anniversary Edition sortira le 10 novembre prochain sir PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. En parallèle, une édition Nintendo Switch 2 est annoncée pour 2026. Une première pour la licence qui débarque enfin sur une console Nintendo.

Pas de jackpot pour Fallout New Vegas

Sans doute la plus grosse déception du show, l’annonce autour de Fallout New Vegas. Pour fêter les 15 ans du RPG culte d’Obsidian, Bethesda commercialise un bundle collector incluant un code PC pour Fallout: New Vegas Ultimate Edition et des goodies (une statue de Victor 8, des cartes du Dr Mitchell, un pin’s Vault Boy, des écussons Mojave Express & NCR et une box collector).

Beaucoup attendaient l’annonce d’un remake ou d’un remaster, mais celle-ci est d’autant plus surprenante que le titre tourne à peine sur PC de nos jours (nous l’avons relancé après la sortie de la série et on peut vous dire que cela reste très compliqué aujourd’hui sans patch non-officiel). Fallout: New Vegas – bundle 15e anniversaire est attendu pour juin 2026 sur consoles et PC.

Fallout 76 et Fallout Shelter : toujours debouts

Comme teasé il y a quelques temps, Bethesda a confirmé la sortie de la mise à jour « Bruning Springs » pour Fallout 76 pour le début décembre avec une nouvelle région inspirée du désert, située dans un Ohio post-apo. On sera introduit au métier de chasseur de primes, un domaine marquant le retour de “La Goule” avec la voix de Walton Goggins, qui interprète le personnage dans la série Prime Video.

Bethesda a également confirmé des portages natifs PS5 et Xbox Series de Fallout 76 pour 2026. Enfin, Fallout Shelter introduit un système de Saisons : des abris à durée limitée, séparés de votre Abri principal, avec des thématiques, des défis et autres récompenses dédiées.

Même si Bethesda se fait une spécialité à ressortir les mêmes jeux plusieurs fois, à l’image de Skyrim (et ça marche), beaucoup regrettent l’absence de nouvelle itération majeure dans la franchise ou de remaster/remake très attendu. Todd Howard, le patron de Bethesda, est intervenu à la fin de ce Fallout Day pour remercier la communauté et préciser que studio « travaille sur plus de choses en ce moment même » et qu’ils attendent le jour où ils pourront partager tout ça avec tout le monde ». Il faudra donc encore être très patient.

En attendant, on pourra se consoler avec la saison 2 de la série TV qui débarque au mois de décembre.