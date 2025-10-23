Fallout Day 2025 : Bethesda déçoit les fans avec des annonces qui sentent trop le réchauffé

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Quentin

Rédigé par

0

À l’occasion du Fallout Day de ce soir, Bethesda a déroulé une salve d’annonces couvrant la licence Fallout. Alors que beaucoup de fans attendaient quelques annonces croustillantes, la déception est grande, mais Todd Howard a quand même donné une petite lueur d’espoir. Au vu de la popularité de la franchise grâce à la série TV, « It just works » apparemment. Au programme, nous avons : Fallout 4, Fallout 76, Fallout: New Vegas et Fallout Shelter. On vous résume les annonces.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Fallout 4
Fallout 4
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one

Date de sortie : 10/11/2015

La PS5 édition limitée et la DuelSense aux couleurs de Ghost of Yotei sont maintenant disponibles en précommande

En savoir plus

Sur le même thème

Fallout London : L’énorme mod de Fallout 4 est désormais disponible pour certaines versions du jeu sur PC

pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Fallout London : L’énorme mod de Fallout 4 est désormais disponible pour certaines versions du jeu sur PC

La mise à jour Next-Gen de Fallout 4 est maintenant disponible sauf si vous l’avez obtenu via le PlayStation Plus

pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : La mise à jour Next-Gen de Fallout 4 est maintenant disponible sauf si vous l’avez obtenu via le PlayStation Plus

Fallout : La saison 2 de la série produite par Amazon a officiellement été validée

pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Fallout : La saison 2 de la série produite par Amazon a officiellement été validée

Fallout : Grâce à la bonne réception de la série TV, les jeux de la licence cartonnent sur Steam

pc
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Fallout : Grâce à la bonne réception de la série TV, les jeux de la licence cartonnent sur Steam
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Fallout Day 2025 : Bethesda déçoit les fans avec des annonces qui sentent trop le réchauffé
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Fallout Day 2025 : Bethesda déçoit les fans avec des annonces qui sentent trop le réchauffé
Species Unknown : Le jeu d’horreur coopératif lance son accès anticipé aujourd’hui
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Species Unknown : Le jeu d’horreur coopératif lance son accès anticipé aujourd’hui
Assassin’s Creed Shadows officialise sa version Switch 2 et dévoile sa feuille de route pour cette fin d’année
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Assassin’s Creed Shadows officialise sa version Switch 2 et dévoile sa feuille de route pour cette fin d’année
Project TAL : Découvrez les premières images impressionnantes de cet action-RPG inspiré par la mythologie coréenne
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Project TAL : Découvrez les premières images impressionnantes de cet action-RPG inspiré par la mythologie coréenne
La version Nintendo Switch 2 d’Elden Ring est repoussée à l’année prochaine
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : La version Nintendo Switch 2 d’Elden Ring est repoussée à l’année prochaine
Kirby Air Riders fait le plein de nouveaux modes et sera jouable via une démo limitée en ligne
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Kirby Air Riders fait le plein de nouveaux modes et sera jouable via une démo limitée en ligne
Enshrouded : Wake of the Water, la mise à jour la plus ambitieuse du jeu de survie en monde ouvert, sortira le 10 novembre prochain
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Enshrouded : Wake of the Water, la mise à jour la plus ambitieuse du jeu de survie en monde ouvert, sortira le 10 novembre prochain
Pokémon TCG Pocket met en avant les Méga-Évolutions dans sa nouvelle extension, et améliore son système d’échange
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Pokémon TCG Pocket met en avant les Méga-Évolutions dans sa nouvelle extension, et améliore son système d’échange
Krafton (PUBG, Subnautica, InZOI) veut miser très gros sur l’IA dans les jeux et dévoile un investissement majeur
Image d\'illustration pour l\'article : Krafton (PUBG, Subnautica, InZOI) veut miser très gros sur l’IA dans les jeux et dévoile un investissement majeur
Les jeux exclusifs à une console sont « désuets » selon Sarah Bond, présidente de Xbox
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Les jeux exclusifs à une console sont « désuets » selon Sarah Bond, présidente de Xbox
Microsoft veut grandement augmenter les marges de Xbox, ce qui expliquerait les hausses de prix et les licenciements
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Microsoft veut grandement augmenter les marges de Xbox, ce qui expliquerait les hausses de prix et les licenciements
Sonic Racing CrossWorlds s’est vendu à un million d’exemplaires et fête cela en ajoutant gratuitement Joker (Persona 5)
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Sonic Racing CrossWorlds s’est vendu à un million d’exemplaires et fête cela en ajoutant gratuitement Joker (Persona 5)
Starfield : Un ex-développeur revient sur ce qui ne va pas dans le jeu, qui ne peut pas être comparé à Fallout et Skyrim
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Starfield : Un ex-développeur revient sur ce qui ne va pas dans le jeu, qui ne peut pas être comparé à Fallout et Skyrim
Petit Planet : HoYoverse (Genshin Impact) va lancer une bêta fermée de son jeu à la Animal Crossing en novembre
pc
ios
Image d\'illustration pour l\'article : Petit Planet : HoYoverse (Genshin Impact) va lancer une bêta fermée de son jeu à la Animal Crossing en novembre
Escape from Duckov, le shooter avec des canards, fait sensation et dépasse le million de ventes
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Escape from Duckov, le shooter avec des canards, fait sensation et dépasse le million de ventes
La chaîne Game One disparaitra de l’antenne dès le mois de décembre
Image d\'illustration pour l\'article : La chaîne Game One disparaitra de l’antenne dès le mois de décembre
Battlefield 6 : tout ce qu’il faut savoir sur le contenu de la saison 1 pour le FPS du moment
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Battlefield 6 : tout ce qu’il faut savoir sur le contenu de la saison 1 pour le FPS du moment
EA Sports FC 26 dévoile la sixième Team Of The Week
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la sixième Team Of The Week
Marvel Cosmic Invasion trouve enfin une date de sortie, et ajoute deux derniers super-héros à son gros casting
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Marvel Cosmic Invasion trouve enfin une date de sortie, et ajoute deux derniers super-héros à son gros casting
Ubisoft lance un plan de restructuration chez Ubisoft Massive (The Division, Star Wars Outlaws) et chez RedLynx (Trials)
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Ubisoft lance un plan de restructuration chez Ubisoft Massive (The Division, Star Wars Outlaws) et chez RedLynx (Trials)
Pikmin 4 va recevoir une mise à jour en novembre, avec un mode Photo et des options de difficulté
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Pikmin 4 va recevoir une mise à jour en novembre, avec un mode Photo et des options de difficulté
Tales of Xilia 2 Remastered serait en développement, et un nouveau remaster de Tales of devrait bientôt être annoncé
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Tales of Xilia 2 Remastered serait en développement, et un nouveau remaster de Tales of devrait bientôt être annoncé
No Man’s Sky a encore droit à du contenu avec une nouvelle mise à jour importante
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : No Man’s Sky a encore droit à du contenu avec une nouvelle mise à jour importante
Xbox Game Pass : The Outer Worlds 2, PowerWash Simulator 2… Voici les prochains ajouts de l’abonnement
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox Game Pass : The Outer Worlds 2, PowerWash Simulator 2… Voici les prochains ajouts de l’abonnement