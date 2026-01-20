Fable : De nouveaux concept-arts refont surface juste avant la présentation du jeu lors du Xbox Developer Direct

Un léger avant-goût avant la vraie présentation

Ces concept-arts proviendraient du portfolio d’un artiste ayant travaillé sur Fable. Le site n’indique pour autant pas le nom de la personne, et aucun lien n’est donné, ce qui veut dire que malgré la fiabilité de MP1ST en temps normal, on prendra ce qui suit avec les pincettes de rigueur.

Sur ces images, pas mal de décors que l’on pourra peut-être visiter dans le jeu final, avec de la verdure à perte de vue et quelques environnements souterrains. L’une des images fait une référence directe à Bloodstone, un endroit qui apparaît dans le deuxième épisode de la saga, tandis qu’un village entouré de marais est nommé Hamlet et serait le point de départ de notre protagoniste.

On y voit surtout un Albion un peu plus sombre que ce à quoi on a l’habitude, mais ce ne sont là que des concept-arts qui ne représentent pas forcément le rendu du jeu final.

Pour voir si tout cela est réel ou non, rendez-vous d’ici deux petits jours pour le Xbox Developer Direct qui aura lieu ce 22 janvier à 19 heures.