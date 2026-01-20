Fable : De nouveaux concept-arts refont surface juste avant la présentation du jeu lors du Xbox Developer Direct

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

La prochaine édition du Xbox Developer Direct devrait faire la part belle aux jeux de Playground Games, et c’est surtout Fable que l’on attend ici au tournant. Jusqu’ici, le titre n’a montré que très peu d’images et on ignore encore presque tout de lui. Autant dire que cette première vraie présentation sera particulièrement scrutée, et si vous n’en pouvez déjà plus d’attendre, vous pouvez patienter avec une poignée de concept-arts qui vient d’être dénichée par le site MP1ST.

fable

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Fable (2026)
Fable (2026)
pc
xbox series

Date de sortie : N/C

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

Xbox parlera de Fable, Forza Horizon 6 et de Beast of Reincarnation dans son Xbox Developer Direct le 22 janvier

pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox parlera de Fable, Forza Horizon 6 et de Beast of Reincarnation dans son Xbox Developer Direct le 22 janvier

Microsoft confirme qu’un Xbox Developer Direct aura bien lieu en janvier, avec Playground Games (Fable, Forza Horizon)

pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Microsoft confirme qu’un Xbox Developer Direct aura bien lieu en janvier, avec Playground Games (Fable, Forza Horizon)

Fable est reporté à 2026, Xbox dévoile un peu de gameplay pour patienter

pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Fable est reporté à 2026, Xbox dévoile un peu de gameplay pour patienter

Pourquoi on aimerait un retour de Fable II ?

pc
xboxun
Image d\'illustration pour l\'article : Pourquoi on aimerait un retour de Fable II ?
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

8 jeux vont bientôt quitter le PlayStation Plus Extra, dont Cult of the Lamb et New World
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : 8 jeux vont bientôt quitter le PlayStation Plus Extra, dont Cult of the Lamb et New World
Fable : De nouveaux concept-arts refont surface juste avant la présentation du jeu lors du Xbox Developer Direct
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Fable : De nouveaux concept-arts refont surface juste avant la présentation du jeu lors du Xbox Developer Direct
Arknights Endfield : À quelle heure le gacha sera-t-il disponible en France ?
pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Arknights Endfield : À quelle heure le gacha sera-t-il disponible en France ?
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties : Avec la sortie du remake, la disponibilité de Yakuza 3 Remastered va être impactée
pc
ps4
xbox one
ps3
Image d\'illustration pour l\'article : Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties : Avec la sortie du remake, la disponibilité de Yakuza 3 Remastered va être impactée
Marathon : Voici le détail des différentes éditions, avec un collector et une manette exclusive
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Marathon : Voici le détail des différentes éditions, avec un collector et une manette exclusive
Granblue Fantasy Versus: Rising accueillera l’autoritaire Ilsa dans son casting dès le 10 février
pc
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Granblue Fantasy Versus: Rising accueillera l’autoritaire Ilsa dans son casting dès le 10 février
Pour son deuxième anniversaire, Palworld dévoile plusieurs Pals qui sortiront avec la version 1.0
pc
ps5
xbox series
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Pour son deuxième anniversaire, Palworld dévoile plusieurs Pals qui sortiront avec la version 1.0
L’ancien directeur d’Assassin’s Creed poursuit Ubisoft suite à son licenciement, qu’il qualifie de « congédiement déguisé »
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : L’ancien directeur d’Assassin’s Creed poursuit Ubisoft suite à son licenciement, qu’il qualifie de « congédiement déguisé »
Tides of Tomorrow, le prochain jeu de DigixArt (Road 96), ne sortira pas en février et est repoussé de deux mois
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Tides of Tomorrow, le prochain jeu de DigixArt (Road 96), ne sortira pas en février et est repoussé de deux mois
God of War : Le casting de la série TV continue d’avancer, le rôle de Sif serait déjà attribué
pc
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : God of War : Le casting de la série TV continue d’avancer, le rôle de Sif serait déjà attribué
[MAJ] La date de sortie de Marathon est officialisée, rendez-vous début mars
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : [MAJ] La date de sortie de Marathon est officialisée, rendez-vous début mars
Far Cry 3: Classic Edition et Blood Dragon recoivent une mise à jour pour être plus fluides
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Far Cry 3: Classic Edition et Blood Dragon recoivent une mise à jour pour être plus fluides
Une explosion a eu lieu chez Rockstar North (GTA 6), potentiellement liée à la chaudière, aucun blessé recensé
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Une explosion a eu lieu chez Rockstar North (GTA 6), potentiellement liée à la chaudière, aucun blessé recensé
Daimon Blades : Nous avons joué à ce mélange d’action RPG et de roguelite, que vaut son accès anticipé ?
Image d\'illustration pour l\'article : Daimon Blades : Nous avons joué à ce mélange d’action RPG et de roguelite, que vaut son accès anticipé ?
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 19 janvier (Arknights: Endfield, MIO : Memories in Orbit…)
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 19 janvier (Arknights: Endfield, MIO : Memories in Orbit…)
Débrief’ : Resident Evil Requiem, Divinity IA, Meta, LEGO Pokémon et Zelda
Image d\'illustration pour l\'article : Débrief’ : Resident Evil Requiem, Divinity IA, Meta, LEGO Pokémon et Zelda
Frog Detective – Vous reprendrez bien une part de bonne humeur ?
Image d\'illustration pour l\'article : Frog Detective – Vous reprendrez bien une part de bonne humeur ?
Tous les jeux exclusifs sur Xbox à venir en 2026
Image d\'illustration pour l\'article : Tous les jeux exclusifs sur Xbox à venir en 2026
EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Year
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Year
Après ses sets Pokémon, LEGO propose maintenant un nouveau set The Legend of Zelda basé sur Ocarina of Time
Image d\'illustration pour l\'article : Après ses sets Pokémon, LEGO propose maintenant un nouveau set The Legend of Zelda basé sur Ocarina of Time
Arknights: Endfield atteint les 35 millions de préinscriptions et prépare sereinement son lancement
pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Arknights: Endfield atteint les 35 millions de préinscriptions et prépare sereinement son lancement
Si vous avez joué à The Hundred Line: Last Defense Academy, alors vous avez aussi joué à sa suite selon Too Kyo Games
Image d\'illustration pour l\'article : Si vous avez joué à The Hundred Line: Last Defense Academy, alors vous avez aussi joué à sa suite selon Too Kyo Games
Julian Gerighty, producteur de la série The Division, quitte Ubisoft Massive pour rejoindre EA et l’équipe Battlefield
Image d\'illustration pour l\'article : Julian Gerighty, producteur de la série The Division, quitte Ubisoft Massive pour rejoindre EA et l’équipe Battlefield
Le gacha urbain Neverness to Everness aura bientôt droit à une bêta, et en français
pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Le gacha urbain Neverness to Everness aura bientôt droit à une bêta, et en français