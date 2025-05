F1 25 : Une longue vidéo de gameplay avec les circuits améliorés (dont Miami) et des tracés inversés

Premier coup d’œil sur le gameplay

Si le gros focus de F1 25 sera assurément la refonte du mode MyTeam (et le retour de Braking Point), Codemasters aime nous rappeler qu’il y aura aussi l’arrivée de tracés inversés. Trois au total, avec Spielberg, Silverstone et Zandvoort. Et il ne s’agit pas de simplement inverser les virages, mais bien de rouler dans l’autre sens. Autrement dit, tous les repères sont à revoir, y compris les entrées au stand (il va falloir freiner sec au Red Bull Ring).

Si effectivement, on peut se dire qu’il y avait d’autres priorités pour la licence, on imagine que cela a demandé un peu de boulot, notamment pour repenser les zones de DRS et on en passe. Cette vidéo nous montre ainsi les trois circuits inversés, mais également un aperçu des différents tracés qui ont été remis au goût du jour, à savoir Miami, Suzuka, Bahreïn et Melbourne (il manque Imola). L’occasion de voir la technologie LIDAR en action, qui permet de rendre l’ensemble plus précis grâce à la détection de la lumière et au balayage télémétrique.

Étant donné qu’il s’agit de la vraie première présentation de gameplay, on appréciera donc ces quelques tours de piste où l’on peut apercevoir une interface légèrement modifiée pour l’affichage des compteurs au centre de l’écran. Les plus attentifs remarqueront peut-être que la charge de l‘ERS semble plus proche d’un F1 23 que d’un F1 24. On peut par ailleurs apercevoir un rapide aperçu des nouvelles radios et célébrations de podium avec un Yuki toujours trop grand.

Quant à la physique et au comportement de l’IA, il est encore trop tôt pour juger et il faudra attendre de l’avoir manette en main pour voir si la licence a apporté quelques améliorations. On est cependant un peu plus dubitatif de voir que la pluie ruisselle tranquillement vers le bas sur la visière du casque pendant la session en Australie, ce qui a de quoi perturber, surtout dans une vidéo où l’on nous vante le réalisme et l’immersion.

F1 25 est toujours attendu pour le 30 mai 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series et trois jours plus tôt pour les détenteurs de l’édition Iconic.