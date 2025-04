F1 25 dévoile les nouveautés de ses modes MyTeam 2.0 et de sa carrière pilote

Les nouveautés du mode Mon Écurie F1 25

C’est l’une des promesses de cette nouvelle cuvée : la refonte du mode carrière Mon écurie. Ne cherchez pas un bouleversement majeur du fonctionnement, mais le mode MyTeam apporte une belle flopée de changements, qui devraient faire plaisir aux personnes qui aiment la gestion de sa propre écurie. Tout cela est présenté dans une longue bande-annonce, l’occasion aussi d’apercevoir quelques bribes de gameplay en plus.

Pour commencer, sachez que le mode écurie ne fera plus de vous un « Pilote propriétaire » mais un vrai propriétaire d’écurie. En découle ainsi la possibilité de gérer les deux pilotes en même temps (et donc de piloter avec l’un puis l’autre), et pas seulement soi-même, comme ce fût le cas jusqu’à présent. Cela permet d’avoir une gestion un peu plus approfondie de l’écurie dans son entiéreté, avec ses contrats, ses rivalités, sa renommée, un suivi des performances et on en passe.

Si l’on retrouve le concept de différents pôles connus (ici répartis en Ingénierie, Personnel et Entreprise), leurs fonctions sont plus avancées avec un nouveau système d’avantage pour se spécialiser dans différents domaines. La partie R&D est également améliorée. Bien que les différents arbres ne bougent pas, les systèmes sont davantage séparés (d’un côté la recherche, l’autre le développement). Cela permet d’avoir un système de jeu distinct qui interagit avec les avantages et améliorations des infrastructures. Vous pouvez d’ailleurs prioriser une monoplace plutôt qu’une autre pour les nouvelles pièces, ce qui alimentera les relations avec les pilotes tout en ayant un potentiel levier sur les contrats.

Les contrats, d’ailleurs, sont plus approfondis, avec une nouvelle jauge de perception. Celle-ci influera lors des négociations de contrat avec chaque pilote. Et puisque l’on parle d’influence, sachez que la note des fans est modifiée par le sentiment général qui entoure l’équipe, ce qui va affecter la façon dont elle est perçue dans le paddock. Le système de distinctions reste présent et y sera lié.

En plus d’un nouveau design pour votre QG, un système d’améliorations supplémentaires fait son apparition, pour jouer sur la gestion à long terme (diminuer le temps de la recherche d’amélioration d’un certain pourcentage, recevoir un montant à chaque amélioration réussie…). D’ailleurs, sachez que l’on pourra gérer la taille de l’effectif de nos salariés pour équilibrer son efficacité (attention au budget cap !). Et dernière nouveauté et pas des moindres : on pourra piloter avec les pilotes officiels, les icônes mais également les vedettes du mode histoire (tels que Aiden Jackson et Callie Mayer). Les icônes pourront être jouées par l’IA dans les autres écuries, ce qui vous permettra de vous mesurer à Ayrton Senna dans une McLaren de 2025.

Bref, si l’on doit encore attendre avant de voir des améliorations de gameplay, F1 25 semble en tout cas vouloir apporter de la nouveauté pour son mode MyTeam, ce qui n’est pas pour nous déplaire (surtout en ayant pris régulièrement l’exemple de Victor Martins dans la vidéo). D’autres présentations seront à suivre dans les prochaines, en attendant la sortie du jeu fixée au 30 mai sur PC, PS5 et Xbox Series.