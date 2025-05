F1 25 dévoile les notes de ses pilotes et il y en a quelques-unes qui sont difficiles à comprendre

Les notes de pilote F1 25

L’exercice de noter un pilote est évidemment une estimation difficile. Pour cela, les développeurs évaluent chaque personnalité en fonction de différents critères, avant de donner une note plus globale. Un processus qui permet d’aider un peu à structurer le classement. Cependant, quand les notes de F1 25 sont tombées il y a quelques jours, il y avait de quoi froncer quelques sourcils.

Oui, voir Max Verstappen plafonner à 95 n’est pas étonnant. Le quadruple champion du monde nous a livré une saison 2024 incroyable, malgré les problèmes structurels chez Red Bull. Apercevoir Lando Norris et Charles Leclerc derrière n’étonnera personne non plus puisqu’ils ont fait preuve de régularité sur l’ensemble de la saison, malgré quelques petites erreurs.

Mais c’est en descendant plus bas dans le classement que des positions étonnent. On pense à celle d’Oscar Piastri, logé en 8ème place avec un score de 87 ou encore Yuki Tsunoda, à deux points d’avance sur Liam Lawson, malgré le fait qu’il ait toujours été devant son coéquipier. On s’étonnera surtout de voir Isack Hadjar aussi maltraité. Un classement qui fait d’autant plus débat quand on regarde ce début de saison, où le pilote français est très régulier, tout comme Kimi Antonelli qui surprend par ses débuts, pourtant placés tous les deux derrière Jack Doohan.

On imagine (on espère ?) cependant que les notes données ici ont été établies sur la base de 2024, et donc, avant le début de la saison. Comme toujours, le studio britannique proposera des mises à jour régulières pour augmenter ou descendre des notes en fonction des performances réelles, et il nous tarde déjà de recevoir la première pour réajuster ce classement qui nous parait déjà obsolète. On s’amusera en tout cas à regarder les réactions des pilotes officielles en découvrant leur note, avec déjà, cette mythique phrase d’Albon lancé à Sainz : « Tu as été remplacé, ET tu es mieux noté ».

Max Verstappen 87 96 85 96 95 Lando Norris 81 89 80 94 91 Charles Leclerc 81 95 93 90 91 George Russell 81 92 84 90 90 Carlos Sainz Jr. 87 96 88 88 90 Lewis Hamilton 98 90 90 87 89 Fernando Alonso 99 90 81 87 88 Oscar Piastri 72 92 86 87 87 Pierre Gasly 82 88 79 86 86 Esteban Ocon 81 86 79 85 85 Nico Hülkenberg 87 86 85 82 84 Alexander Albon 81 82 78 85 83 Yuki Tsunoda 77 78 77 85 82 Liam Lawson 54 76 75 85 80 Lance Stroll 83 81 78 76 78 Oliver Bearman 52 84 65 73 74 Gabriel Bortoleto 50 76 68 77 74 Jack Doohan 51 71 67 78 73 Andrea Kimi Antonelli 50 67 79 76 72 Isack Hadjar 51 66 65 72 68

Voici la description officielle des critères d’évaluation :

(EXP) : Le nombre de départs de course d’un pilote au cours de sa carrière. Aptitude (APT) : La capacité du pilote à se frayer un chemin dans le peloton et à terminer la course à une meilleure place que celle qu’il occupait au départ.

