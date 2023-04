F1 Manager 2023 officiellement confirmé, les premiers détails

It’s Race Week

Les fans de Formule 1 sont probablement aux anges : ce week-end aura lieu le Grand Prix de Baku, après quatre semaines de pause. Puis, après avoir appris que F1 23, le jeu de course, se présentera demain, vendredi, nous avons désormais la confirmation officielle que F1 Manager 2023 est en développement. Quelle fin de semaine !

Mais ne nous emballons pas trop : l’annonce est très avare en informations. Frontier Developments a simplement confirmé que F1 Manager 2023 existait… Et c’est à peu près tout. Un site officiel a bien été mis en ligne, mais aucune image, aucune vidéo, aucune période de sortie. On peut cependant glaner quelques détails :

Tout d’abord, F1 Manager 2023 est bien en développement sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC pour Steam et Epic Games Store. Ensuite, la présence des logos F1, F2 et F3 confirment que les trois disciplines phares seront de retour avec la Formule 1, Formule 2 et Formule 3. Il faudra donc se contenter de ça, et d’un premier visuel où l’on peut découvrir le logo de cet épisode.

Le fait que Frontier Developments rempile pour un nouvel opus n’est finalement pas si surprenant puisque le studio britannique avait signé pour obtenir les droits sur plusieurs jeux F1. Le premier épisode n’était pas sans défaut mais posait des bases solides pour la suite. Il n’y a plus qu’à attendre les premières images et espérer que ce F1 Manager 2023 prenne les retours de la communauté au sérieux pour proposer un jeu de gestion/simulation encore plus abouti.