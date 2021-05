F1 2021 : L’édition Deluxe présente les sept pilotes supplémentaires du mode Mon Écurie

Officialisé le mois dernier, F1 2021 se dévoile lentement mais sûrement. A défaut de nous proposer des images ou un premier trailer de gameplay, le jeu vidéo officiel du Championnat du monde de Formule 1 a révélé l’identité des sept pilotes additionnels qui seront disponibles dans le mode Mon Écurie pour tous les possesseurs de l’édition Deluxe.

Sept légendes en attente d’un contrat

Comme tous les autres pilotes présents dans ce mode apparu dans F1 2020, les sept légendes de la discipline automobile ci-dessous auront une note globale déterminée par quatre critères : Expérience, Aptitudes, Réaction et Rythme. Bien entendu, pour parvenir à les recruter dans votre équipe, il faudra mettre la main à la poche car leurs services ne sont pas gratuits. Voici les sept grands noms inclus dans l’édition Deluxe du titre :

Michael Schumacher

Ayrton Senna

Alain Prost

Jenson Button

Nico Rosberg

David Coulthard

Felipe Massa

Rappelons également que cette version du jeu, plus chère que l’édition standard, vous octroiera également des bonus cosmétiques, 18 000 PitCoin ainsi que trois jours d’accès anticipé.

Notez aussi que Codemasters a partagé sur son compte Twitter un aperçu de la jaquette du titre qui sera la même partout dans le monde et mettra en avant Lewis Hamilton, Max Verstappen et Charles Leclerc.

F1 2021 sortira le 16 juillet prochain sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.