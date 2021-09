F1 2021 accueille dès aujourd’hui le circuit portugais de Portimão

Disponible depuis cet été sur PC et consoles, F1 2021 a souffert d’un contenu amputé de trois circuits présents au calendrier officiel du championnat du monde de F1 lors de son lancement. Bonne nouvelle, Codemasters commence enfin à rattraper son retard avec l’arrivée dès aujourd’hui du tracé de Portimão par l’intermédiaire d’une mise à jour gratuite.

Le jeu de course accueille également la nouvelle voiture de sécurité de cette saison, l’Aston Martin Vantage verte, que les joueurs et les joueuses pourront croiser à Bahreïn, à Monaco, au Canada, en France, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, à Singapour, en Russie, au Japon, en Australie, en Arabie Saoudite et à Abu Dhabi.

Imola en octobre et Djeddah en novembre

En plus de partager ces informations, le studio britannique indique sur le site officiel du jeu que ce patch s’accompagne d’une mise à jour des performances des monoplaces afin de les rendre plus réalistes. Plus tard, des ajustements mineurs seront apportés au gameplay avec la suppression d’un élément jugé irréaliste dans les virages à basse vitesse une fois que le travail sur « la refonte de l’IA sera terminé. »

Les développeurs ont aussi profité de l’occasion pour apporter des précisions sur l’avenir du titre. Le mois prochain, le circuit d’Imola sera intégré et les livrées des différentes écuries seront mises à jour. Puis, en novembre, les pilotes pourront courir sur le tracé de Djeddah et découvrir les F2 2021.

F1 2021 est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.