F1 2020

F1 2020 est le jeu de course sous licence du championnat du monde de Formule 1. On y retrouve les 22 circuits inscrits au calendrier de la saison 2020, dont les nouveaux Grands Prix situés aux Pays-Bas et au Vietnam, ainsi que les vingt pilotes et les dix écuries officielles de la discipline sportive. L'épisode de cette année inclut le mode « My Team », permettant de créer et gérer sa propre écurie automobile, de jouer en écran partagé en multijoueur local et propose une édition deluxe dédiée au pilote allemand légendaire Michael Schumacher.