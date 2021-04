F1 2021 officialisé, voici les premières infos (date, carrière à deux joueurs…)

Récemment racheté par Electronic Arts, Codemasters vient de nous annoncer F1 2021. Rien de vraiment surprenant puisque la licence annuelle revient chaque année, et le studio britannique nous présente son tout nouvel épisode. Celui-ci arrivera aussi sur nouvelle génération et apporte quelques nouveautés sympathiques.

Tout savoir sur F1 2021

Après un épisode F1 2020 particulièrement réussi, Codemasters a la lourde tâche de continuer sur cette lancée avec sa mouture 2021 – ou tout du moins, faire aussi bien tout en assurant le passage à la nouvelle génération. F1 2021 sortira cet été et se définit toujours comme le jeu vidéo officiel du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA.

Si l’on retrouve la structure habituelle des jeux de Formule 1, F1 2021 semble apporter plusieurs nouveautés intéressantes sur le papier en termes de contenus, à savoir :

Point de Rupture : Un nouveau mode histoire où le joueur devra faire ses armes en Formule 2 avant de tenter sa chance en Formule 1 et espérer rentrer dans la légende. Par ailleurs, Devon Butler, que l’on avait aperçu initialement dans F1 2019, y fera son retour

: Un nouveau mode histoire où le joueur devra faire ses armes en Formule 2 avant de tenter sa chance en Formule 1 et espérer rentrer dans la légende. Par ailleurs, Devon Butler, que l’on avait aperçu initialement dans F1 2019, y fera son retour Carrière Deux joueurs : Cela faisait longtemps que les fans espéraient le retour du jeu à deux sur la série. Un mode Carrière Deux joueurs, où il sera possible de lancer une carrière avec une amie ou un ami, et jouer soit en coopération, soit en compétition. Chaque joueur pourra opter pour ses propres paramètres

: Cela faisait longtemps que les fans espéraient le retour du jeu à deux sur la série. Un mode Carrière Deux joueurs, où il sera possible de lancer une carrière avec une amie ou un ami, et jouer soit en coopération, soit en compétition. Chaque joueur pourra opter pour ses propres paramètres Début Saison Réelle : Il sera aussi possible de vivre la saison officielle avec la fonctionnalité Début saison Réelle qui permet de prendre la compétition en cours de route en se basant sur le classement actuel afin de participer aux courses restantes

Bien sûr, parmi les autres ajouts, on y retrouve les consoles de nouvelle génération qui profiteront de la franchise pour la première fois. On nous parle d’améliorations visuelles, des temps de chargement plus rapides et la possibilité de faire la mise à niveau gratuite chez PlayStation et d’utiliser le Smart Delivery du côté Xbox. Enfin, Codemasters n’oublie pas de rappeler que la majorité des fonctionnalités présentes l’année passée seront de retour dans F1 2021 avec Mon Écurie, l’écran partagé, les saisons raccourcies ou encore la F2.

L’emphase semble être mise sur le contenu, et ce n’est pas pour nous déplaire puisqu’il s’agissait d’un point à améliorer. Espérons que les mécaniques de jeu restent dans la lignée de son prédécesseur, le studio ayant déclaré qu’ils ont amélioré l’ensemble sur cette mouture F1 2021. Petite parenthèse : le rachat par Electronic Arts ne devrait pas encore véritablement avoir des répercussions sur ce nouveau volet, et l’on vous invite d’ailleurs à lire l’excellent édito de notre rédacteur qui évoquait l’avenir des jeux F1 il y a quelques semaines.

Prenez votre agenda pour noter la date de sortie : F1 2021 sortira le 16 juillet 2021 et sera disponible sur PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Le jeu ouvre ses précommandes numériques aujourd’hui avec une édition Deluxe qui met à disposition des pilotes supplémentaires, des objets cosmétiques et des PitCoin. Croisons les doigts pour que le modèle économique reste équilibré…