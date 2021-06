F1 2021 présente le casting de son mode scénarisé « Point de Rupture »

Deux semaines après avoir diffusé un récapitulatif vidéo de ses nouveautés, F1 2021 continue de se dévoiler avant sa sortie en s’attardant sur le casting de son mode scénarisé « Point de Rupture ».

Un vrai travail d’écriture en perspective ?

Comme l’indique le site officiel de la simulation automobile, au cours des trois saisons mises en scène par Codemasters, vous découvrirez les histoires de cinq personnages ayant chacun une identité, un parcours et une personnalité unique.

Aiden Jackson

Rookie de la discipline, Aiden Jackson est un jeune pilote prometteur qui idolâtre son coéquipier Casper Akkerman. Malgré une transition de la F2 à la F1 difficile à gérer pour lui, il est capable de faire bonne figure devant les caméras mais, dans le paddock, cette success story commence déjà à faire des vagues.

Casper Akkerman

Considéré comme glacial, pragmatique et calme, Casper Akkerman est déterminé à hisser son équipe jusqu’au milieu de tableau du championnat des constructeurs. Toutefois, face à la percée des jeunes pilotes au sein de la discipline, il commence à ressentir une certaine pression d’autant plus en sachant qu’il se rapproche de la fin de sa carrière.

Zoe Akkerman

Zoe Akkerman est la femme de Casper. Connaissant les sacrifices nécessaires à faire pour que son mari reste compétitif, elle se rend toujours disponible afin de l’aider à affronter ses démons liés à l’arrivée de la nouvelle génération de pilotes.

Devon Butler

Antagoniste du mode Carrière de F1 2019, Devon Butler est de retour. Adoptant toujours un comportement arrogant et discutable en-dehors de la piste, il ne recule devant rien pour déstabiliser le moindre concurrent qu’il considère comme une menace pour l’empêcher de devenir une véritable légende de la Formule 1.

Brian Doyle

Faisant office d’intermédiaire entre le patron et les pilotes, Brian Doyle a à la fois le travail le plus simple et le plus compliqué de la F1 : faire en sorte que les choses se passent bien au sein de l’équipe. Si, lorsque la machine est bien huilée, il est une figure importante de l’écurie, dans le cas où celle-ci se retrouve grippée, il a tendance à un peu trop s’écraser.

F1 2021 sortira le 16 juillet prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.