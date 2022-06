Accueil » Actualités » Evotinction refait surface avec un trailer de gameplay, et ajoute les versions PC et PS5

Très discret depuis maintenant plus de deux ans, Evotinction s’est décidé à redonner de ses nouvelles lors du IGN Summer of Gaming. Qui plus est, le titre annonce deux nouvelles versions en sus de la mouture PS4.

Man VS. AI

Cette nouvelle vidéo de gameplay nous montre dans un premier temps que le soft prendra la forme d’un jeu d’infiltration à base de hacking. Effectivement, le Dr Liu n’ayant aucunes compétences en armes à feu ou au corps à corps, ce dernier devra user du hacking, de l’infiltration, mais aussi directement manipuler les diverses machines, contrôlées par un mystérieux virus sorti de nulle part.

L’objectif de notre héros sera d’ailleurs de découvrir d’où vient cette soudaine anomalie. Au passage, on peut voir que Liu aura la faculté de balancer quelques gadgets, afin d’éviter de se faire repérer par les nombreux tas de ferraille jonchant le centre de recherche.

Ce gameplay totalement infiltration et hacking pourrait bien être un nouveau genre assez plaisant, et sachez que le titre sortira sur PS4 certes, mais également sur PC et PS5.

Evotinction est enfin prévu pour une sortie au printemps 2023 sur PC, PS5 et PS4.