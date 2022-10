Evotinction : Le jeu de piratage/hacking et d’infiltration de Spikewave Games s’offre un nouveau trailer

Quelques mois après avoir refait surface lors de l’IGN Summer of Gaming, Evotinction donne de ses nouvelles. Dans un trailer inédit intitulé « Red Virus Story », le jeu de piratage/hacking et d’infiltration en vue à la troisième personne développé par Spikewave Games et édité par Astrolabe Games nous invite à en apprendre un petit peu plus sur la mystérieuse menace que nous devrons affronter en compagnie du Dr Liu, le protagoniste de l’histoire.

Une expérience pensée par des fans invétérés du genre

Comme le rapporte Gematsu, Gu Xingyan, fondateur du studio chinois, a profité de l’occasion pour indiquer dans le communiqué de presse accompagnant la diffusion de cette vidéo que « l’équipe de Spikewave Games est composée presque entièrement de fans invétérés de jeux d’infiltration. »

Il ajoute ceci : « Depuis que nous avons commencé à travailler sur Evotinction, nous nous sommes engagés à explorer un cadre dystopique dans un futur proche unique qui nous permet de raconter une histoire captivante et d’explorer une technologie futuriste cool avec le potentiel d’enrichir le genre des jeux d’infiltration. J’espère que vous remarquerez qu’Evotinction tient cette promesse. »

Pour rappel, Evotinction sortira au cours du printemps 2023 sur PC via Steam, PlayStation 4 et PlayStation 5.