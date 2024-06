L’infiltration démarre à la rentrée

C’était en 2019 que Evotinction a été annoncé avec une première bande-annonce. Cela fait donc maintenant plus de cinq ans que le titre est attendu, ce qui n’est finalement pas si surprenant quant on sait qu’il fait partie du programme PlayStation China Hero Project, une initiative de Sony qui vise à mettre en avant des productions chinoises. Celles-ci sont généralement (et volontairement) annoncées très tôt, à l’instar de Lost Soul Aside ou encore The God Slayer, dévoilé il y a peu mais pas prévu avant 2027.

Développé par Spikewave Games, composé par d’anciens développeurs ayant notamment officié à 2K China et édité par Astrolabe Games dans le monde, Evotinction est un titre en gestation depuis sept ans. Celui-ci est maintenant prévu pour le 13 septembre 2024 sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5. On apprend par ailleurs que la durée de vie avoisinera les dix heures de jeu, et que l’aventure sera entièrement doublée.

On rappelle que le titre nous plongera dans un futur proche dystopique où une installation de recherche est devenue le théâtre d’une catastrophe technologique. Le système d’intelligence artificielle qui contrôle l’installation a été infecté par un virus et est devenu hors de contrôle. Tourné vers la discrétion, le jeu vous demandera de pénétrer dans ce lieu, avec des mécaniques qui mélangeront hacking et infiltration. On nous promet d’ailleurs des approches diverses, pour jouer sur différentes possibilités.

Notez qu’en décembre 2022, Just for Games / Maximum Entertainment France avait annoncé sa collaboration avec Perp Games et Spikewave Games pour une édition physique dans notre territoire français. Si cela n’a pas été reconfirmée depuis, on s’attend à ce que celle-ci soit maintenue, ce qui devrait sans doute se confirmer dans les heures qui suivent.