Epic Games vous offre un jeu par jour jusqu’à la fin de l’année, à commencer par un roguelike

Un roguelike divin, mais sans Zagreus et Mélinoë

On pourra dire que le vrai début du calendrier de l’Avent de l’Epic Games Store était la semaine dernière, lorsque Hogwarts Legacy était offert. C’est sans doute pourquoi on a aujourd’hui droit à un titre un peu plus confidentiel (mais qui mérite le détour selon les avis à son sujet), qui n’est autre que Jotunnslayer: Hordes of Hel.

Un jeu de survie roguelike qui nous demande de passer les épreuves des dieux en personne, en décimant des armées entières sur un champ de bataille pour le moins chaotique. Vous voyagerez à travers les 9 mondes de la mythologie nordique, en acquérant des compétences au fur et à mesure de votre progression. Un système et un enrobage qui rappellent forcément Hades, même si l’approche est tout de même assez différente. D’autant plus que plusieurs protagonistes sont ici jouables, chacun avec ses propres singularités.

Vous pouvez donc mettre la main sur ce Jotunnslayer: Hordes of Hel en vous connectant sur l’Epic Games Store et en ajoutant le jeu à votre bibliothèque, le tout gratuitement. Vous n’avez cependant que 24 heures pour cela, puisque dès demain, le 19 décembre à 17 heures, le jeu sera remplacé par un autre cadeau sur l’Epic Games Store.