Enlisted : La bêta ouverte est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series

Enlisted a eu un temps de développement assez long, avec une annonce en 2016 avant de repousser en dessous des radars. L’attente autour de ce FPS est désormais terminée, puisque le jeu est passé en bêta il y a de cela quelques jours. Un trailer de lancement a été diffusé pour l’occasion.

La bataille commence

La bêta est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series et permet de découvrir ce FPS de guerre, dans lequel on incarne des soldats dans des batailles de la Seconde Guerre Mondiale. 12 classes sont disponibles avec leurs propres armes et équipements, et chaque pays dispose de ses propres véhicules.

Deux campagnes sont disponibles pour l’instant, à savoir La bataille de Moscou et l’Invasion de la Normandy. Des mises à jour ont été publiées dans la foulée dont la version 0.1.17.58 aujourd’hui. Elle apporte 16 nouveaux challenges et règles quelques bugs.